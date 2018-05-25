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"Це як маму образити": MELOVIN відповів, чому не виступатиме у Росії

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MELOVIN відмовляється виступати у Росії
MELOVIN відмовляється виступати у Росії / GettyImages

Представник України на Євробаченні 2018 MELOVIN розповів, що його неодноразово запрошують провести концерт у Росії і на окупованих територіях України.

Про це співак повідомив в інтерв'ю "112".

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Молодий хлопець зізнався, що з концерт, країна-агресор пропонувала значні гонорари, але він щоразу відмовлявся. Він також повідомив, що бував у Криму до возз'єднання півострова з Росією і більш туди не повертався.

Кликали, запрошували, пропонували божевільні гонорари. Ні, звичайно, не можу. Це те ж саме для мене, як просто маму образити,
– заявив MELOVIN.

Він також повідомив, що був у Криму ще до початку російської анексії півострова. Після чого жодного разу не повертався туди.

Нагадаємо, фінал Євробачення 2018 пройшов уночі проти 13 травня у Ліcабоні (Португалія). MELOVIN – отримав 130 балів, посівши в таблиці 17 місце з 26 можливих. Всього Україна отримала 119 балів від глядачів та посіла 7 місце за голосуванням глядачів. Перемогу в конкурсі здобула представниця від Ізраїлю Нетта Барзілай.

Теги: Новини України Новини Росії Музика MELOVIN Євробачення 2018 Євробачення Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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