"Це як резолюція про Місяць": у РФ відповіли на засудження їхніх дій в Криму з боку ООН

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов вважає, що підсумки голосування Генеральної асамблеї ООН щодо української резолюції про порушення прав людини в Криму "не мають жодних правових наслідків".

Про це він заявив у розмові з російським агентством ТАСС.

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Російський політик стверджує, що Україна завдяки підтримці і впливу Заходу проштовхує "антиросійські акти по Криму.

Правових наслідків немає, політичні наслідки, які могли бути, вже трапилися. А на життя в Криму це вплине не більше, ніж резолюція про Місяць,

– заявив він.

Косачов також стверджує, що деякі відмінності в голосуванні за відповідну резолюцію в останні роки вказують на позитивну для Росії тенденцію. Так, у 2018 році резолюцію підтримали 65 країн. Проголосували проти – 27 країн, а утримались 70.

"У 2016 та 2017 роках за аналогічну резолюцію голосували 70 країн, проти - 26, а утримувалися 77 і 76 відповідно. Це явна тенденція на протверезіння", – спробував він пояснити свої слова.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції і управління у регіоні.



Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.