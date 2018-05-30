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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Це замах на свободу, замах на правду, – Мінінформ про вбивство Бабченка

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Мінінформ про вбивство Аркадія Бабченка
Мінінформ про вбивство Аркадія Бабченка / фото із соцмереж

Вбивство журналіста Аркадія Бабченка – це замах на правду. А його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані.

Про це заявив глава Міністерства інформаційної політики України Юрій Стець.

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Цей жахливий злочин – це не просто вбивство видатної людини. Це замах на свободу, замах на правду. І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані,
– наголосив Стець.

"На своїй Батьківщині – у Росії – він був непримиренним борцем за правду, активним опонентом злочинного режиму Путіна. На нього тиснули, його намагались зламати, його заставили виїхати. І от, в Україні, де він знайшов прихисток і продовжував свою боротьбу, його вбили, підло і цинічно застрелили у спину", – додали у Міністерстві. 

Усі новини про вбивство Аркадія Бабченка читайте в онлайні – Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини

Аркадій Бабченко Це відомий опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.
Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.

 

 

Теги: Новини України Вбивство Аркадія Бабченка Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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