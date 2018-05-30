Це замах на свободу, замах на правду, – Мінінформ про вбивство Бабченка

Вбивство журналіста Аркадія Бабченка – це замах на правду. А його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані.

Про це заявив глава Міністерства інформаційної політики України Юрій Стець.

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Цей жахливий злочин – це не просто вбивство видатної людини. Це замах на свободу, замах на правду. І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані,

– наголосив Стець.

"На своїй Батьківщині – у Росії – він був непримиренним борцем за правду, активним опонентом злочинного режиму Путіна. На нього тиснули, його намагались зламати, його заставили виїхати. І от, в Україні, де він знайшов прихисток і продовжував свою боротьбу, його вбили, підло і цинічно застрелили у спину", – додали у Міністерстві.

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Аркадій Бабченко Це відомий опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну.

Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.