"Це зашморг": Клімкін звернувся до ЄС із різкою заявою через "Північний потік-2"

Проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі є "тотальним газовим зашморгом" для Європи. При цьому Україна має докласти зусиль для здобуття енергетичної незалежності.

Про це голова МЗС України Павло Клімкін заявив під час прес-конференції з головою МЗС Польщі Яцеком Чапутовічем, пише УНІАН.

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Так, Україна і ЄС повинні протистояти "російським маніпуляціям" у справі "Північного потоку-2".

Всім прекрасно зрозуміло, що це тотальний газовий зашморг для Європи, і всі прекрасно пам'ятають, що російський газ - це завжди нервово-паралітичний газ, як у випадку "Новічка",

– наголосив Клімкін.

Міністр наголосив, що Україна має докладати зусиль для набуття енергетичної незалежності.

"Маємо прийти до нашої енергетичної незалежності, збільшувати власний видобуток, а в разі необхідності отримувати газ через цивілізовані і дружні країни, в тому числі такі як Польща", – сказав він.

До слова, зі свого боку, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що агресія Росії у районі Азовського моря дає європейській спільноті шанси затримати реалізацію російського газового проекту "Північний потік-2". Дії Кремля мають допомогти чинити тиск на країни, які підтримують проект.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний

корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна, взяла в полон і заарештувала 24 українських моряків в окупованому Криму.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.