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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Це завдасть серйозного удару по популярності Путіна, – екс-директор "Челсі" про бойкот ЧС-2018

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Бойкот чемпіонату світу з футболу 2018
Бойкот чемпіонату світу з футболу 2018 / express.co.uk

Якщо відомі футбольні збірні будуть бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться у Росії, це зруйнує привабливість турніру та вдарить по популярності Путіна.

Таку думку висловив колишній керуючий директор лондонського "Челсі" Крістіан Парслоу, передає Еxpress.co.uk.

За його словами, бойкот чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії – чудовий спосіб боротися з Путіним.

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"Якби фаворити ЧС-2018 вирішили, що дії Росії заслуговують бойкоту, до них приєдналася б Англія. Це зруйнувало б привабливість турніру та завдало б серйозного удару по популярності Путіна. Наслідки були б серйозніші, ніж від економічних і дипломатичних санкцій", – переконаний Парслоу.

На його думку, це найкращий метод, який може використати уряд Великобританії, щоб показати росіянам, що робить їхній очільник. В результаті бойкоту ЧС-2018 топ-збірними світу режим Путіна зазнає суттєвих втрат.

До слова, раніше британські ЗМІ повідомляли, що у Великобританії представники влади закликають своїх союзників відмовитися від візиту в Росію на Чемпіонат світу 2018 року. До цієї акції можуть приєднатися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія і Японія.

Додамо, слідом за НТКУ Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії відмовилися транслювати "Медіа Група Україна", до якої входять телеканали "Україна", "Футбол 1"/ "Футбол 2".

Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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