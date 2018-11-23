"Це жах, від неї не залишилось нічого": під Києвом дівчину знесло під колеса "Інтерсіті"
У п'ятницю, 23 листопада, на станції "Клавдієво", що на Київщині, дівчина потрапила під швидкісний потяг "Інтерсіті". Шансів вижити у неї не було.
24 каналу інцидент підтвердили у прес-службі Нацполіції у Київській області.
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Наразі правоохоронці не розголошують деталі події, проте очевидці розповідають жахливі подробиці трагедії у соцмережах.
Дівчина йшла по перону за попереджувальною смугою, в навушниках, їхав "Інтерсіті" і її хвилею затягло під потяг. Це жах, не залишилось нічого",
– пишуть у місцевих групах.
"О 9:02 збирали частини тіла у чорні кульки, частина руки лежала на іншій частині дороги", – розповіла інша очевидиця події.
Під колесами "Інтерсіті" загинула дівчина