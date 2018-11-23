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      "Це жах, від неї не залишилось нічого": під Києвом дівчину знесло під колеса "Інтерсіті"

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      Під колесами "Інтерсіті" загинула дівчина
      Під колесами "Інтерсіті" загинула дівчина / korrespondent.net

      У п'ятницю, 23 листопада, на станції "Клавдієво", що на Київщині, дівчина потрапила під швидкісний потяг "Інтерсіті". Шансів вижити у неї не було.

      24 каналу інцидент підтвердили у прес-службі Нацполіції у Київській області. 

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      Наразі правоохоронці не розголошують деталі події, проте очевидці розповідають жахливі подробиці трагедії у соцмережах.

      Дівчина йшла по перону за попереджувальною смугою, в навушниках, їхав "Інтерсіті" і її хвилею затягло під потяг. Це жах, не залишилось нічого",
      – пишуть у місцевих групах.

      "О 9:02 збирали частини тіла у чорні кульки, частина руки лежала на іншій частині дороги", – розповіла інша очевидиця події.


      Під колесами "Інтерсіті" загинула дівчина

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви Укрзалізниця залізниця
      Джерело: 24 канал
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