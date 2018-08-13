"Це жахливо": Лайма Вайкуле відреагувала на скандал навколо її заяви про Крим

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле зізналася, що не очікувала, що її тверда відмова відвідувати та виступати в окупованому Росією Криму викличе такий резонанс.

Про це повідомляє видання "РИА Новости".

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24 канал повідомляв, що напередодні перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар.

Я навіть не уявляла, що люди такі тварини. Мені здається, що люди зійшли з розуму. Вони абсолютно зомбовані. Вони навіть не чують, що говорять,

– зауважила співачка.

Окрім того, відома артистка наголосила, що після цих слів про анексований Крим колеги показали своє справжнє обличчя.

"Це просто соромно, злобно і некрасиво. Це ревнощі, заздрість. Це жахливо", – підкреслила Вайкуле.

Нагадаємо, російський сенатор Франц Клінцевич попередив латвійську співачку Лайму Вайкуле про можливі проблеми в РФ через заяви артистки про окупований Крим.



Водночас, цивільний чоловік і продюсер артистки Андрій Латковський підтримав її позицію не давати жодних виступів у Криму. Він зауважив, що Вайкуле діє згідно з законом.