Це злочин: тренер Гвоздика емоційно поскаржився після бою

Тренер українського чемпіона світу WBC у напівважкій вазі Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО) Тедді Атлас назвав, що було не так у бою його підопічного.

Теді Атлас розкритикував суддівські записки бою Гвоздика проти Адоніса Стівенсона.

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"Жахливе суддівство, жахливе! Ось чому у вас тут немає нормальних суддів, всі це бачили. У вас гарні люди, але немає суддів!

Не можна ставити арбітра з країни одного з боксерів, 98:92 - це якийсь жарт, це злочин! Цей хлопець повинен позбутися своєї ліцензії! Слава Богу, що ми не залежали від їх вирішення!", – резюмував Атлас.

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Нагадаємо, що в ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково.