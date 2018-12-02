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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Це злочин: тренер Гвоздика емоційно поскаржився після бою

      937 Читать новость на русском
      Теді Атлас
      Теді Атлас / Sporting News

      Тренер українського чемпіона світу WBC у напівважкій вазі Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО) Тедді Атлас назвав, що було не так у бою його підопічного.

      Теді Атлас розкритикував суддівські записки бою Гвоздика проти Адоніса Стівенсона.

      Читайте також: Гвоздик переміг Стівенсона: відео нокауту

      "Жахливе суддівство, жахливе! Ось чому у вас тут немає нормальних суддів, всі це бачили. У вас гарні люди, але немає суддів!

      Не можна ставити арбітра з країни одного з боксерів, 98:92 - це якийсь жарт, це злочин! Цей хлопець повинен позбутися своєї ліцензії! Слава Богу, що ми не залежали від їх вирішення!", – резюмував Атлас.

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      Нагадаємо, що в ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково.

       

       

       

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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