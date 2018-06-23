Це змінило моє життя, – чоловік Міранди Керр вперше прокоментував народження дитини
Чоловік супермоделі Міранди Керр, співзасновник Snapchat Еван Шпігель вперше розповів про новонародженого сина і щасливе життя з дружиною.
Про це повідомляє ENews.
"Неможливо описати цю подію. Воно повністю змінило моє життя", – заявив Еван Шпігель.
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Крім того, чоловік Міранди Керр додав, що у нього склалися чудові стосунки і з дитиною Міранди від першого шлюбу з Орландо Блумом Флінном.
Флінну зараз 7 років і у нього вже є власний iPod. Ми листуємося по e-mail і часто використовуємо смайлики-емодзі. Все дуже добре,
– зізнався Шпігель.
Нагадаємо, Керр народила другого сина 7 травня в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Міранда також виховує 7-річного сина Флінна від попереднього шлюбу з Орландо Блумом.
Про відносини Міранди Керр та Евана Шпігеля стало відомо в липні 2015 року. А розкішне весілля пари відбулася в травні минулого року.