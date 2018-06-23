Це змінило моє життя, – чоловік Міранди Керр вперше прокоментував народження дитини

Чоловік супермоделі Міранди Керр, співзасновник Snapchat Еван Шпігель вперше розповів про новонародженого сина і щасливе життя з дружиною.

Про це повідомляє ENews.

"Неможливо описати цю подію. Воно повністю змінило моє життя", – заявив Еван Шпігель.

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Крім того, чоловік Міранди Керр додав, що у нього склалися чудові стосунки і з дитиною Міранди від першого шлюбу з Орландо Блумом Флінном.

Флінну зараз 7 років і у нього вже є власний iPod. Ми листуємося по e-mail і часто використовуємо смайлики-емодзі. Все дуже добре,

– зізнався Шпігель.

Нагадаємо, Керр народила другого сина 7 травня в шпиталі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Міранда також виховує 7-річного сина Флінна від попереднього шлюбу з Орландо Блумом.

Про відносини Міранди Керр та Евана Шпігеля стало відомо в липні 2015 року. А розкішне весілля пари відбулася в травні минулого року.