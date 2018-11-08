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      Це зробив не Путін, а інший режим: Трамп знову назвав винного в анексії Криму

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      Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Барака Обаму в анексії Криму
      Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Барака Обаму в анексії Криму / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп укотре заявив, що відповідальність за те, що Росія окупувала Крим, лежить попередньому господареві Білого дому Бараку Обамі. За його словами, саме адміністрація Обами "дозволила Росії приєднати більшу частину України".

      Відповідні гучні слова американський лідер виголосив під час прес-конференції у Білому Домі 7 листопада.

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      "Президент Обама дозволив, щоби велику частину України відібрали", – наголосив політик.

      Водночас на зауваження журналіста про те, що анексію здійснив президент Росії Володимир Путін, Трамп ще раз зауважив, що це сталося за "режиму президента Обами".

      "Це був режим президента Обами, це робив президент Обама, правда? Це не я робив... Це був президент Обама, хто дозволив цьому статися. Це ніяк не пов'язано зі мною", – акцентував він.

      Крім того, президент США наголосив, що провів дуже хорошу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 16 липня у Гельсінки.

      Як зазначив господар Білого дому, під час того заходу було приділено багато уваги обговоренню безпекових питань, і зокрема про ситуацію в Сирії та Україні.

      Нагадаємо, раніше Дональд Трамп уже звинувачував Барака Обаму в тому, що той дозволив Кремлю окупувати Крим. Зокрема, таку заяву чинний американський президент зробив на початку червня. Крім того, він закликав повернути Росію до формату G8.

      Теги: Володимир Путін Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини США Дональд Трамп Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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