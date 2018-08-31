Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции

Есть одно заблуждение, которое в последнее время очень популярно. И звучит оно так: раз газ добывают в Украине – он должен стоить дешево. И что к украинскому газу не надо применят термин "рыночная цена", а отталкиваться от себестоимости. Обычно адепты такого подхода апеллируют к тому, что недра Украины по Конституции Украины принадлежат народу, а значит и газ – народный.

Все вокруг народное. Все вокруг ничье. Это очень опасная манипуляция. Потому что звучит просто, хорошо заходит людям и апеллирует к базовому желанию получить что-то на шару.

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Да, действительно, газ, который лежит в украинских землях – принадлежит народу. Но реализует народ свое право собственности не через получение этого газа дешево. Все работает по-другому.

Компания, которая добывает газ, покупает лицензию. И платит ренту. Вот так народ и получает оплату за свои права. Никакого отношение к продаже этого газа первоначальное право собственности народа уже не имеет. Потому что тот, кто газ добывает, уже оплатил этот счет. Народ уже получил оплату за то, что кто-то добывает его газ.

Потому как сам народ ведь не будет качать газ. Никто ведь не предлагает выделить квоту каждому человеку на добычу кубометра газа? А значит происходит делегирование этого права, когда представители народа передают возможность добыть газ из украинских недр юридическому лицу. И юридическое лицо платит за это народу. Все. Баста. Тема народного права на недра на этом закрывается.

Кстати, добывают ведь украинский газ не только украинские государственные компании. Но почему-то разговор возникает только о том, что продавать газ по себестоимости должна только государственная компания. Это очень странно. Ведь тогда частные компании получат преимущество перед государственными, значительное преимущество.



Тот, кто газ добывает, уже оплатил счет народу

А это будет приводить к тому, что добыча частников будет расти опережающими темпами, а государственные компании будут терять долю рынка. Не очень хорошая ситуация с точки зрения акционеров этой самой государственной компании. Не лишним ведь напомнить, что каждый гражданин Украины является акционером "Нафтогаза".

Более того, именно народ заинтересован в том, чтобы государственные компании продавали газ как можно дороже. Чтобы цена была рыночной, а не дотационной. Ведь когда государственная компания, "Нафтогаз", продает газ, она формирует свою прибыль. В конце концов, большую часть прибыли "Нафтогаз" отправляет государству, в бюджет. В итоге, таким вот образом, народ получает свою долю и от продажи дорого газа.

Что произойдет, если сейчас не поднять тарифы на газ, а понизить их. Не будем говорить о том, что случится с гривной без транша МВФ. Это отдельная тема. А именно сосредоточимся на доходах народа. Если сейчас резко снизить цену на продаваемый газ, то прибыль "Нафтогаза" существенно снизится.

Да, субсидии уже платить не надо будет. Но на субсидии шла только часть прибыли "Нафтогаза". А вторая часть шла прямиком в бюджет, где расходовалась на армию, школы, больницы, дороги. И если сейчас прибыль "Нафтогаза", которая формируется за счет продажи газа по рыночным ценам, сократить, то бюджет не получит этих денег.



Народ заинтересован, чтобы госкомпании продавали газ как можно дороже

А кто их получит? Получат их люди, которые не получают субсидии, и в нормальной ситуации платят по рыночным ценам за тарифы. То есть это далеко не бедная часть населения. И иногда совсем не бедная. И нельзя говорить, что они нуждаются. И нет никаких причин, чтобы все налогоплательщики их дотировали.

Ведь если налогоплательщики отказываются от денег, которые можно направить на больницу, а отдают их бабушке из Конча-Заспы, то этим они именно дотируют ту самую бабушку из Конча-Заспы. Согласитесь, это очень не логично. И это далеко от социальной справедливости.

Украинские газ должен продаваться по себестоимости – это опасная манипуляция. Не должен. Нет ни одной экономической причины для этого. Вы не требуете же, чтобы украинская картошка продавалась по себестоимости только потому, что ее вырастили в Украине? На святой украинской земле! А значит нет логики и в том, чтобы требовать продавать по себестоимости и украинский газ. Цена должна быть рыночной, только такое понятие о справедливой цене существует в этом мире.

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И если есть причина считать, что для кого-то эта рыночная цена является неподъемной, то государство может помочь именно этому человеку. Такой социальный договор. Мы, налогоплательщики, готовы поддерживать тех, кто нуждается. Но нет никаких причин, для того, чтобы поддерживать тех, кто в поддержке не нуждается.

И нет никаких отличий между крупной корпорацией, получающей сотни миллионов долларов прибыли, и одновременно аграрные субсидии, и бабушкой из Конча-Заспы, которая живет в огромном доме, ездит на шикарной машине и хочет, чтобы ей продавали газ дешево, фактически дотируя ее образ жизни.