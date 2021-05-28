Центр вакцинації відкриють і в Одесі: скільки щеплень робитимуть щодня

Одеса стала одним із 3 міст, у яких відкрили перші центри вакцинації в Україні. Це є частиною пілотного проєкту Центрів масової вакцинації проти COVID-19. В одеському Центрі планують робити від 250 до 300 щеплень за день.

Вакцинувати жителів Одещини там будуть від 30 травня. Такі ж центри мають відкрити у Львові та Києві.

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Його вирішили організувати на стадіоні університету "Одеська юридична академія". Він розташований за адресою Фонтанська дорога, 23А.

Над тим, щоб відкрити центр в Одесі працювали фахівці кількох установ:

Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА;

Департаменту охорони здоров'я міськради Одеси;

Одеського обласного центру громадського здоров'я;

І, звичайно, підтримку також надала "Одеська юридична академія".



Місце, де будуть проводити вакцинацію в Одесі / Фото Одеського обласного центру громадського здоров'я

Як буде відбуватися вакцинація

Центр працюватиме з 9:00 до 17:00. Щеплення там робитимуть вакциною Coronavac. Її отримають люди, яким 60 або більше років.

Усі охочі вакцинуватися мають зареєструватись в листі очікування на порталі або в додатку ДІЯ. Кожному з них попередньо зателефонують із пункту щеплення та запросять на вакцинацію на конкретний час.

У Києві Центр вакцинації працюватиме з 29 травня . Його відкриють на Броварському проспекті, 15. У Львові такий центр почне працювати також у цей день. У ньому планують вакцинувати приблизно 500 людей в день

Різні вакцини від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу