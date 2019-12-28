Центр Києва перекриють на новорічні свята: коли і де обмежать рух

Підготовка до проведення новорічних свят у центрі Києва розпочалася 25 листопада. У зв’язку з цим центр столиці перекриють на 2 місяці, а рух транспорту обмежать.

У розпорядженні КМДА №1769 йдеться, що з 25 листопада 2019 року до 26 січня 2020 буде обмежено рух транспорту вздовж правої смуги Володимирського проїзду в напрямку руху до Михайлівської площі.

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Коли і де буде заборонено рух транспорту:

З 25 листопада 2019 року до 26 січня 2020 року заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);

Окрім цього, заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулка):

з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року;

1 січня 2020 року з 14:00 до 22:00;

7 січня 2020 року з 12:00 до 17:00.

У зв’язку із забороною руху дозволено проїзд транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Громадський транспорт: що зміниться

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів № 6, 16, 18 буде організовано зі змінами.

Разом з тим у новорічну ніч продовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. До 5:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси:

№ 166;

№208;

№155;

№181;

№220;

№234;

№500;

№502;

№516;

№550;

№586.

Метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше, фунікулер працюватиме цілодобово.

Важливо! 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Як і коли у Києві святкуватимуть новорічні свята?

Офіційне святкування новорічних свят в Києві розпочнеться 14 грудня і триватиме до 19 січня 2020 року.

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Головну ялинку на Софійській площі планують відкрити о 19:00 19 грудня, а тематикою святкування зроблять різдвяну історію про Лускунчика.

За дві години до відкриття головної ялинки столиці пройде різдвяний парад від Національної опери до Софійської площі. Дерево прикрасять 750 іграшками у вигляді цукерок і 4 кілометрами гірлянд.

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