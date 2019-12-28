Центр Києва перекриють на новорічні свята: коли і де обмежать рух
Підготовка до проведення новорічних свят у центрі Києва розпочалася 25 листопада. У зв’язку з цим центр столиці перекриють на 2 місяці, а рух транспорту обмежать.
У розпорядженні КМДА №1769 йдеться, що з 25 листопада 2019 року до 26 січня 2020 буде обмежено рух транспорту вздовж правої смуги Володимирського проїзду в напрямку руху до Михайлівської площі.
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Коли і де буде заборонено рух транспорту:
З 25 листопада 2019 року до 26 січня 2020 року заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);
Окрім цього, заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулка):
- з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року;
- 1 січня 2020 року з 14:00 до 22:00;
- 7 січня 2020 року з 12:00 до 17:00.
У зв’язку із забороною руху дозволено проїзд транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.
Громадський транспорт: що зміниться
На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів № 6, 16, 18 буде організовано зі змінами.
Разом з тим у новорічну ніч продовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. До 5:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси:
- № 166;
- №208;
- №155;
- №181;
- №220;
- №234;
- №500;
- №502;
- №516;
- №550;
- №586.
Метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше, фунікулер працюватиме цілодобово.
Важливо! 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.
Як і коли у Києві святкуватимуть новорічні свята?
Офіційне святкування новорічних свят в Києві розпочнеться 14 грудня і триватиме до 19 січня 2020 року.
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Головну ялинку на Софійській площі планують відкрити о 19:00 19 грудня, а тематикою святкування зроблять різдвяну історію про Лускунчика.
За дві години до відкриття головної ялинки столиці пройде різдвяний парад від Національної опери до Софійської площі. Дерево прикрасять 750 іграшками у вигляді цукерок і 4 кілометрами гірлянд.
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