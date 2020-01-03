Центр Києва перекриють на різдвяні свята: коли і де обмежать рух
У Києві заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та на частині вулиці Володимирської 7 січня 2020 року.
Під час святкування Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, повідомили у пресслужбі КМДА.
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7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження та закриття на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.
Також можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро:
- "Хрещатик";
- "Контрактова площа";
- "Поштова площа";
- "Майдан Незалежності".
Рух громадського транспорту: що зміниться
На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси № 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:
– тролейбус №6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";
– тролейбус №16 – від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
– тролейбус №18 – від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
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