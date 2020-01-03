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      Центр Києва перекриють на різдвяні свята: коли і де обмежать рух

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      Центр Києва перекриють на різдвяні свята / Getty Images

      У Києві заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та на частині вулиці Володимирської 7 січня 2020 року.

      Під час святкування Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, повідомили у пресслужбі КМДА.

      Зверніть увагу: У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: чому це важливо

      7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження та закриття на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

      Також можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро:

      • "Хрещатик";
      • "Контрактова площа";
      • "Поштова площа";
      • "Майдан Незалежності".

      Рух громадського транспорту: що зміниться

      На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси № 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

      тролейбус №6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

      тролейбус №16 – від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

      тролейбус №18 – від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

      До речі: Різдвяний піст 2019-2020: що не можна робити

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Різдво КМДА
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