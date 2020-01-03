Центр Києва перекриють на різдвяні свята: коли і де обмежать рух

У Києві заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та на частині вулиці Володимирської 7 січня 2020 року.

Під час святкування Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів, повідомили у пресслужбі КМДА.

Зверніть увагу: У Києві запрацювали пункти прийому новорічних ялинок: чому це важливо

7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження та закриття на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Також можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро:

"Хрещатик";

"Контрактова площа";

"Поштова площа";

"Майдан Незалежності".

Рух громадського транспорту: що зміниться

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 тролейбуси № 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами:

– тролейбус №6 – від Мінського масиву до станції метро "Лук’янівська";

– тролейбус №16 – від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

– тролейбус №18 – від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

До речі: Різдвяний піст 2019-2020: що не можна робити