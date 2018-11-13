Центр Києва тоне в окропі: фото та відео

У столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою. Рятувальники застерігають киян бути обережними – на вулиці може провалюватися асфальт.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

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Інцидент трапився 13 листопада. На перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського автомобіль провалився під асфальт. За попередніми даними, водій зміг вибратися з автомобільного таксі та покинув місце події. Наразі рятувальники намагаються витягли автомобіль з ями.

"Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю", – написали в групі Киев Оперативный в Facebook.



У Києві прорвало трубу з гарячою водою/ Фото з соціальних мереж

Воду вже перекрили, вона не поступає на поверхню, проте пар від гарячої води досі є.



Внаслідок прориву автомобіль провалився під асфальт/ Фото 24 Канал

Наразі через прорив труби місто в заторах, вулиці повністю перекриті, а деякі авто навіть їдуть по тротуарах.

Користувачі у Facebook публікують фото і відео з місця події.

У Києві прорвало трубу з гарячою водою – дивіться відео з місця події