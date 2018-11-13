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      Центр Києва тоне в окропі: фото та відео

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      В Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою
      В Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою / 24 Канал

      У столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою. Рятувальники застерігають киян бути обережними – на вулиці може провалюватися асфальт.

      Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

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      Інцидент трапився 13 листопада. На перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського автомобіль провалився під асфальт. За попередніми даними, водій зміг вибратися з автомобільного таксі та покинув місце події. Наразі рятувальники намагаються витягли автомобіль з ями.

      "Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю", – написали в групі Киев Оперативный в Facebook.

      Київ прорвало трубу заливає центр
      У Києві прорвало трубу з гарячою водою/ Фото з соціальних мереж

      Воду вже перекрили, вона не поступає на поверхню, проте пар від гарячої води досі є.

      Київ прорвало трубу окріп щота руставеллі
      Внаслідок прориву автомобіль провалився під асфальт/ Фото 24 Канал

      Наразі через прорив труби місто в заторах, вулиці повністю перекриті, а деякі авто навіть їдуть по тротуарах.

      Користувачі у Facebook публікують фото і відео з місця події.

      У Києві прорвало трубу з гарячою водою – дивіться відео з місця події

       

      Теги: ДСНС Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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