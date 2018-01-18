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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Центр Одеси опинився у водному полоні: у місті складна ситуація

17:11, сьогодні 1405 Читать новость на русском

18 січня дві центральні вулиці Одеси – Балківську та Приморську – серйозно затопило водою, відтак поліція змушена була перекрити останню на ділянці від Газового провулка до Військового спуску.

Як повідомляє місцеве видання "Думская", правоохоронці також переправлятимуть транспорт на інші вулиці.

Крім того, відбудуться зміни у русі тролейбусу №10, який курсуватиме лише до залізничного вокзалу.

Одесу серйозно підтопило: відео

"Перекрито весь Пересип, машини пускають через Об'їзну, але і вона стоїть через налипання снігу на Конюшиновому мосту. На перетині вулиць Іцхака Рабина та Героїв Крут є невелике підтоплення. Машини поки проїжджають, однак пішоходам переходити дорогу дуже і дуже складно. На місці чергує спецтехніка "Міських доріг", яка очікує на зниження температури. Схожа ситуація спостерігається і на інших перехрестях Черемушек", – додають журналісти.

"Одеса-медіа" своєю чергою зазначає, що причиною такої надзвичайної ситуації стало те, що дощоприймачі не справилися з великою кількістю опадів, які спостерігалися у місті упродовж останніх днів.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 18 січня в Одесі підніметься температура та пройдуть дощі з мокрим снігом, оскільки до міста прийшов атлантичний циклон 3-ї категорії.

Теги: Новини України Фотоновини Новини Одеси Надзвичайні ситуації Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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