Центр The Shed відкрився у Нью-Йорку: чим вражає одна з найочікуваніших будівель 2019

Одна з найбільш очікуваних будівель 2019 року – культурний центр The Shed урочисто відкрився на Манхеттені у Нью-Йорку.

Будівля, спроектована Diller Scofidio + Renfro і Rockwell Group, виросла у Хадсон-Ярді на Манхеттені.

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Її "родзинкою" є розсувний дах, який дозволяє "збільшувати" площу культурного центру майже вдвічі.

8-поверхова споруда займає площу у понад 18,5 тисяч метрів квадратних і стоїть впритул до ще однієї непересічної пам'ятки – будівлі Vessel.

Оглядовий майданчик у виглядів сходів-сот, відкрився напередодні.

The Shed має стати новим культурним осередком на Манхеттені. Гнучка будівля може трансформуватись залежно від побажань митців, які використовуватимуть цей простір.

Під одним дахом на великій площі культурного центру тут запросто зможуть поміститись театр, мистецькі виставки, кінопокази і навіть музичні події.

Дивіться відео, як будували культурний центр The Shed у Нью-Йорку:

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