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Центральна влада і Дніпро об'єднають зусилля для реконструкції аеропорту, – ЗМІ

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Аеропорт у Дніпрі
Аеропорт у Дніпрі / dniprograd.org

Питання реконструкції аеропорту у Дніпрі може зрушити з мертвої точки лише консолідована позиція влади регіону та центральної влади в Києві.

Якщо центральна влада знайде гроші на реконструкцію злітно-посадкової смуги – інвестор не змусить себе чекати, а жителі Дніпра та області отримають сучасний аеропорт.

"Місцева влада Дніпра об'єктивно не в силах самостійно вирішити це питання – їм належить лише прилегла територія до злітно-посадкової смуги. А сама ЗПС – об'єкт стратегічного призначення, який може використовуватися й у військових цілях, і тому підвідомча Києву. Але в той же час ЗПС та аеропорт – це єдиний організм, в якому одне не може існувати окремо від іншого. Тому політична воля до перемоги потрібна і на національному, і на регіональному рівні. Все "повітряні" проблеми Дніпра влади країни і регіону можуть легко усунути, якщо займуть консолідовану позицію щодо розвитку інфраструктури найбільшого індустріального регіону України", – пишуть ЗМІ.

Старий вокзал – такий зараз аеропорт Дніпра – бачив останню реконструкцію понад 30 років тому, активність відправки літаків зачахнула зі 100 рейсів на добу до 3. Такий стан повітряних воріт одного з найпотужніших бізнес-центрів України відрізає його від туристичних потоків, стримує економічну активність в регіоні, обмежує спілкування українських та зарубіжних бізнесменів, інвесторів.

"Ярославський вже, можна сказати, дає державі гроші на новий сучасний аеровокзал. Але віддасть їх, зрозуміло, лише в тому випадку, якщо поряд з сучасним терміналом буде не менш сучасний аеродром", – нагадують ЗМІ про інтерес українського бізнесмена, власника і засновника групи DCH до інвестування в реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

"Регіон цікавий, потенціал великий, буде прекрасний проект, який потрібен Україні . Я вже попередньо обговорив із зацікавленими сторонами "дорожню карту". І готовий починати рух", – коментує свої наміри Ярославський. Його успішний проект з реконструкції харківського аеропорту вже збирає міжнародне визнання, став візитною карткою першої столиці України та авіаційним хабом для цілого регіону.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про готовність держави інвестувати у розвиток повітряної транспортної інфраструктури і виступив з ініціативою забезпечити бюджетне фінансування в розмірі 10 млрд гривень на реконструкцію та будівництво сучасних злітно-посадкових смуг, які дадуть потужний старт розвитку авіасполучення.

"Зараз слово за державою. Жителі регіону – розвиненого, не бідного – хочуть літати, і літати комфортно. І їхнє ставлення до влади багато в чому буде залежати від того, чи буде вона здатна відповідати їхнім очікуванням", – резюмує автор матеріалу.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив: "Держава обіцяє дати фінансування на будівництво нової ЗПС і всієї льотної інфраструктури. Передбачувані терміни – півтора року", – і додав, що зараз міська влада веде активну роботу на рівні уряду та депутатського корпусу для отримання грошей з центрального бюджету.

Теги: Новини Дніпра Гроші Інвестиції
Джерело: 24 Канал
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