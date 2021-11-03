Згодом у це місце прибули співробітники Дніпроводоканалу. Вони сказали, що причиною інциденту міг бути прорив труби, який стався тут нещодавно.

Таке було вже Провалилося під асфальт: у Дніпрі рятували авто таксі Uklon

Це було очікувано

Інцидент трапився на перехресті вулиць Якова Самарського та барикадної. В проваллі опинилася передня частина легковика Nissan.

Довкола ями були тріщини, які охопили приблизно 2 квадратних метри. Комунальники по приїзду розповіли, що в інциденті немає нічого дивного. Мовляв, через прорив у цьому місці розмило землю.



Авто, яке провалилося в Дніпрі / Фото Vgorode

Інший інцидент через "розмивання"

У центрі Дніпра вже не вперше провалюється асфальт через прорив труби. Зокрема, 14 липня на вулиці Барикадній так провалилася дівчина.

Потерпіла опинилася по шию у воді та дивом не постраждала. Адже на неї сипалися шматки тротуару та дорожнього покриття.