У центрі Дніпра пролунав вибух в житловому будинку: загинули двоє людей
Джерело:Нацполіція
У Дніпрі на першому поверсі житлового будинку стався потужний вибух газоповітряної суміші. Внаслідок інциденту загинули чоловік і жінка, які перебували у своїй квартирі.
Вибух пролунав на вулиці Шмідта в Центральному районі міста 15 серпня близько 08:50 ранку. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Читайте також У Пакистані прогримів вибух на військовому заводі: є жертви
Унаслідок події загинули чоловік та жінка, які на момент вибуху перебували у квартирі. За попередньою інформацією, в домоволодінні стався вибух газоповітряної суміші,
– йдеться у повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.
- Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Слідчі відкрили два кримінальні провадження за статтею про умисне вбивство та службову недбалість.
Вибухи в Україні: останні новини
- У Донецькій області 31 липня стався вибух на шахті. За даними рятувальників, епіцентр був у північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 метрів.
- На проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі прогримів потужний вибух у будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Але сама будівля зазнала пошкоджень.
- На Черкащині у місті Сміла 14 липня вибух зруйнував приватний будинок. Жертвою трагедії став власник помешкання. Тіло чоловіка рятувальники знайшли під завалами.
До теми Під час святкування Івана Купала на Житомирщині стався вибух: ледь не загинули люди