Деталі стрілянини
Інцидент стався на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта. За попередніми даними, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.
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Згодом стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав угору вулицею Шмідта.
На місце події прибули поліцейські та швидка. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили.
Правоохоронці оголосили у Дніпрі план перехоплення. Зловмисника розшукують.
Стрілянина у Дніпрі: дивіться відео
Схожий інцидент у Дніпрі вже був
- Ще навесні 2021 року у Дніпрі біля ресторану "Артист" невідомий декілька разів вистрілив в автомобіль жертви, а згодом – у водія.
- Притискаючи руку до серця, постраждалий намагався втекти.
- Автівка без водія проїхала ще декілька метрів, а потім врізалася в іншу машину.
- Поранений водій помер у швидкій.
- Кримінальне провадження відкрили за статтею про навмисне вбивство.