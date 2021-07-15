Деталі стрілянини

Інцидент стався на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта. За попередніми даними, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.

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Згодом стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав угору вулицею Шмідта.

На місце події прибули поліцейські та швидка. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили.

Правоохоронці оголосили у Дніпрі план перехоплення. Зловмисника розшукують.

Стрілянина у Дніпрі: дивіться відео

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