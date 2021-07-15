У центрі Дніпра сталася стрілянина: у водія авто кілька разів вистрілили впритул

15 липня 2021 , 19:45

Джерело:

"Днепр оперативный"

У центрі Дніпра 15 липня невідомий впритул вистрілив у голову водію Chevrolet. Згодом зловмисник втік з місця інциденту.

Деталі стрілянини 

Інцидент стався на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Шмідта. За попередніми даними, невідомий декілька разів вистрілив з пневматичної зброї у бік водія Chevrolet.

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Згодом стрілок сів в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхав угору вулицею Шмідта.

На місце події прибули поліцейські та швидка. Постраждалого водія Chevrolet госпіталізували. Інформації про його самопочуття наразі не оприлюднили. 

Правоохоронці оголосили у Дніпрі план перехоплення. Зловмисника розшукують. 

Стрілянина у Дніпрі: дивіться відео

Схожий інцидент у Дніпрі вже був

  • Ще навесні 2021 року у Дніпрі біля ресторану "Артист" невідомий декілька разів вистрілив в автомобіль жертви, а згодом – у водія. 
  • Притискаючи руку до серця, постраждалий намагався втекти. 
  • Автівка без водія проїхала ще декілька метрів, а потім врізалася в іншу машину.
  • Поранений водій помер у швидкій.
  • Кримінальне провадження відкрили за статтею про навмисне вбивство.
Автор: Мар'яна Бекало