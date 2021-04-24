У центрі Дніпра влаштували стрілянину: загинув чоловік

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На Соборній площі у Дніпрі сталася стрілянина, її влаштували біля ресторану "Артист". Внаслідок інциденту загинула людина.

Джерело:

"Інформатор"

Сталося це 24 квітня близько 14:40. Місце події вже оточили правоохоронці. Наразі вони встановлюють особи стрільця та загиблого.

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На місці працюють патрульні поліцейські, слідчий і судмедексперти. Рух транспорту тимчасово перекрили, стоїть увесь електротранспорт.

24 канал намагається зв'язатися з поліцією Дніпра, аби дізнатися подробиці.


Внаслідок стрілянини загинув чоловік / Фото "Інформатор"

Стрілянина у Дніпрі: останні випадки

  • 13 квітня біля льодового палацу "Метеор" на 2 хлопців, які каталися на скейтах, напав невідомий. Він побив їх, а одному – прострелив стегно. Після цього забрав скейти та втік.
  • А наприкінці лютого група невідомих увірвалася у ресторан "Тиниця" й відкрили там стрілянину. Постраждало авто місцевого бізнесмена.