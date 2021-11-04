Про пожежу на вулиці Максиміліанівській, 16, рятувальникам повідомили 4 листопада о 7:51. Займання сталося на четвертому поверсі будинку.

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Деталі пожежі

До місця виклику негайно виїхали 6 оперативних рятувальних підрозділів ДСНС та швидка. Під'їжджаючи, рятувальники побачили з вікон будинку відкрите полум’я та дим.



Пожежа в житловому будинку в Харкові / Фото ДСНС

Працівники ДСНС швидко вивели 6 людей, а ще 4 вийшли на свіже повітря самостійно у супроводі рятувальників.

Із шести врятованих осіб була 1 дитина та чоловік з інвалідністю. П'ятьох з них рятувальники винесли на руках, 1 жінку рятували за допомогою автодрабини.



Песика рятувальники винесли на руках / Фото ДСНС

Пожежу локалізували на площі 40 квадратних метрів о 08:32. Майже через годину вогонь повністю погасили.



На щастя, ніхто не постраждав / Фото ДСНС

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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