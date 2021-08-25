У кафе в центрі Харкова глузували з клієнтів через українську мову: обурливе відео

У Харкові розгорівся черговий мовний скандал. Працівник кафе нахамив відвідувачами через те, що вони просили спілкуватися з ними українською.

Інцидент трапився у закладі "Zdorovo EST", розташованому на вулиці Ярослава Мудрого. Адміністратор закладу вирішив проігнорувати українське законодавство.

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Працівник глузував з відвідувачів через мову

Спочатку відвідувачі попросили принести їм меню українською мовою. Втім, їм відмовили, адже у кафе такого просто немає. Ба більше, працівник Zdorovo EST почав хамити парі. Спочатку він вдавав, що не розуміє, що від нього хочуть. "Шо ви кажете?", – глузував він. А потім і взагалі заявив, що сам є "слов'янином та росіянином".

Далі глузування не припинилися. Коли клієнти повторно запитали його, чому він відмовляється надавати послуги державною мовою, той почав відповідати вкрай дивним "суржиком" й запевнив, що, мовляв, у нього такий "одеський акцент.

У Харкові адміністратор закладу нахамив клієнтам: дивіться відео

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