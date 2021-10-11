У центрі Харкова підпалили інсталяцію до Геловіну: відео пожежі

Біля ресторану Live.Love.Avocado в Харкові невідомий підпалив композицію до Геловіну. Місцеві обурені, бо вогонь міг поширитись на будинки поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

У мережі виклали запис, на якому видно чоловіка, який підпалює інсталяцію. Пожежа сталася вночі 10 жовтня.

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Горіло 5 тюків сіна

На записі видно, як чоловік підходить до декорацій для того, щоб їх підпалити. Перед тим він пильно дивиться, чи ніхто за ним не спостерігає. Чоловік поливає декорації горючою рідиною, а потім підпалює їх.

Відеозапис з камер спостереження кафе з'явився в соціальних мережах. Люди перелякалися, адже пожежа могла поширитись на житлові будинки поруч.

Як чоловік підпалював інсталяції до Геловіну: відео

Як повідомили пожежники, біля ресторану Live.Love.Avocado горіло п'ять тюків сіна, які були частиною святкової інсталяції до Геловіну. Площа спалаху склала 15 квадратних метрів. Рятувальники підтвердили, що попередньою причиною пожежі є підпал.