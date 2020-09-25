У центрі Харкова 25 вересня на жінку, що була за кермом BMW, напав невідомий. Зловмисник підстрелив харків'янку та забрав у неї сумку із грошима. Крім того, нападник викрав машину пораненої.

Напад стався на проспекті Науки. Оскільки зловмисник поїхав на машині жінки, правоохоронці ввели в місті план "Сирена". Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

До речі Пожежа у Харкові забрала життя 2 людей: поліція з'ясовує деталі трагедії

Згодом авто знайшли на Мінській вулиці. Ймовірно, зловмисники пересіли в іншу машину. Однак вкрадених грошей у BMW не було.

У телеграм-каналі "Труха Харьков" підтвердили, що зловмисник пересів за кермо білого RENAULT Master. Наразі чоловік пересувається пішки. Правоохоронці намагаються затримати нападника.

Дивіться відео нападу на жінку:

Що відомо про потерпілу

Як інформують у телеграм-каналі "Харьков 1654" нападник вистрелив жінці у руку. Поранену забрали до лікарні.

За інформацією Neewsroom, постраждалою виявилась харківська підприємиця Тетяна Брауде. Харків'янка раніше володіла кафе та баром. Крім цього, Брауде має точки з продажу кукурудзи в парку Горького. Викрадений автомобіль BMW X5 2015 зареєстрований на потерпілу.



Потерпіла жінка / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"



Автівка постраждалої / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"



Місце, де стався інцидент / Фото поліції Харківщини