"Замінували" приміщення, яке розташоване на вулиці Каразіна, 2. Про це повідомили 23 червня.
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Що відомо про цей випадок
- Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам в Управлінні поліції Харківщини.
- На місце одразу направили слідчих і вибухотехніків.
- Окрім цього, залучили вибухотехніків.
- Під будівлею в цей момент перебували 30 осіб.
- Здебільшого це були працівники бізнес-центру та правоохоронці.
Яке покарання за таке можливе
Якщо вибухівку в будівлі не знайдуть, цей випадок кваліфікуватимуть, як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці