"Замінували" приміщення, яке розташоване на вулиці Каразіна, 2. Про це повідомили 23 червня.

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Що відомо про цей випадок

  • Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам в Управлінні поліції Харківщини.
  • На місце одразу направили слідчих і вибухотехніків.
  • Окрім цього, залучили вибухотехніків.
  • Під будівлею в цей момент перебували 30 осіб.
  • Здебільшого це були працівники бізнес-центру та правоохоронці.

Яке покарання за таке можливе 

Якщо вибухівку в будівлі не знайдуть, цей випадок кваліфікуватимуть, як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці