У центрі Харкова шукають вибухівку в бізнес-центрі "Брама"

23 червня 2021 , 15:12
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Джерело:

Newsroom

У Харкові повідомили про замінування бізнес-центру "Брама". Вже евакуювали людей, і в будівлю зайшли силовики. Це підтвердили в поліції.

"Замінували" приміщення, розташоване на вулиці Каразіна, 2. Про це повідомили 23 червня.

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Що відомо про цей випадок

  • Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам в Управлінні поліції Харківщини.
  • На місце одразу направили слідчих і вибухотехніків.
  • Окрім цього, залучили вибухотехніків.
  • Під будівлею в цей момент перебували 30 осіб.
  • Здебільшого це були працівники бізнес-центру та правоохоронці.

Яке покарання за таке можливе 

Якщо вибухівку в будівлі не знайдуть, цей випадок кваліфікуватимуть як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці

Зверніть увагу! У Києві 17 червня повідомили про замінування залізничного вокзалу та кількох станцій метро: "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет". Згодом виявилось черговим фейковим замінуванням.
Автор: Олександр Марчак