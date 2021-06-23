У центрі Харкова шукають вибухівку в бізнес-центрі "Брама"

У Харкові повідомили про замінування бізнес-центру "Брама". Вже евакуювали людей, і в будівлю зайшли силовики. Це підтвердили в поліції.

"Замінували" приміщення, розташоване на вулиці Каразіна, 2. Про це повідомили 23 червня.

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Що відомо про цей випадок

Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам в Управлінні поліції Харківщини.

На місце одразу направили слідчих і вибухотехніків.

Окрім цього, залучили вибухотехніків.

Під будівлею в цей момент перебували 30 осіб.

Здебільшого це були працівники бізнес-центру та правоохоронці.

Яке покарання за таке можливе

Якщо вибухівку в будівлі не знайдуть, цей випадок кваліфікуватимуть як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниці