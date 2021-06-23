У центрі Харкова шукають вибухівку в бізнес-центрі "Брама"

У Харкові повідомили про замінування бізнес-центру "Брама". Вже евакуювали людей, і в будівлю зайшли силовики. Це підтвердили в поліції.
"Замінували" приміщення, розташоване на вулиці Каразіна, 2. Про це повідомили 23 червня.
Теж у місті У Харкові знову шукають вибухівку: цього разу в ТЦ "Караван" – відео
Що відомо про цей випадок
- Інформацію про цей інцидент підтвердили журналістам в Управлінні поліції Харківщини.
- На місце одразу направили слідчих і вибухотехніків.
- Окрім цього, залучили вибухотехніків.
- Під будівлею в цей момент перебували 30 осіб.
- Здебільшого це були працівники бізнес-центру та правоохоронці.
Яке покарання за таке можливе
Якщо вибухівку в будівлі не знайдуть, цей випадок кваліфікуватимуть як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Покарання за відповідною статтею передбачає від 2 до 6 років в'язниціЗверніть увагу! У Києві 17 червня повідомили про замінування залізничного вокзалу та кількох станцій метро: "Хрещатик", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Університет". Згодом виявилось черговим фейковим замінуванням.