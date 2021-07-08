Суперечка про Крим обернулася різаниною в центрі Харкова: відео 18+

Біля харківського ресторану "Молодість" суперечка щодо належності Криму переросла в різанину. Як наслідок, одна людина зазнала поранень і довелося викликати швидку.

Інцидент трапився приблизно о 4 ранку 8 липня. Згодом у місцевих телеграм-каналах оприлюднили відео з місця.

Інший випадок Африканець хотів вбити азійця в Одесі: завдав кілька ударів ножем

Місце події одразу після різанини за Крим: відео телеграму "Труха"

Сміявся та казав "Наш! Російський"

Один із записів з місця зробив хлопець, який зазнав ножових поранень. Спершу там видно уривок початку суперечки. Автор ролика запитує чоловіка у вишневій футболці "Чий Крим?".

Той усміхається та каже "Наш! Російський". Після цього на ролику вже наступний кадр, де автор має обмотану бинтом закривавлену руку.

Туди приїхали правоохоронці

Він розповідає правоохоронцям, що його вдарив ножем "кримнашист" у вишневій футболці. Мовляв, витягнув ніж і штрикнув у руку. Це підтверджують і очевидці конфлікту.

Згодом вони разом із поліцією підходять до зловмисника. Тоді втручається чоловік у синій футболці, який каже не знімати відео.

Також раніше публікували запис із місця одразу після різанини. Там видно, як медики ведуть потерпілого. Він у процесі кричав і називав ймовірного кривдника сепаратистом.

Запис пораненого в суперечці про Крим: відео з телеграму (18+)

У Польщі в Білостоку 2 липня знайшли тіло 48-річного українця. Згодом за підозрою у вбивстві затримали його співвітчизника. На думку слідчих, причиною жахливого злочину стала суперечка про належність Криму.

Розташування закладу "Молодість", де це трапилось / Карта google