У центрі Києва комунальники нищать зелену зону для ремонту площі: сумні фото
У центрі Києва комунальники розпочали реконструкцію Арсенальної площі. На жаль, реставраційні роботи не оминули зелену зону району.
У процесі робіт робітники зрубали дванадцять дерев. Про це повідомив громадський активіст Юрій Хорунжий у фейсбуці.
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Здавалось мені, що реконструкція, це коли стає гарніше, а не навпаки,
– зазначив чоловік.
Обурившись діями комунальників, він викликав поліцію.
У процесі робіт робітники зрубали близько дванадцять дерев/ Фото з сайту Хмарочос
Перевіривши документи на будівництво, правоохоронці залишили місце майбутньої реконструкції.
Активіст Юрій Хорунжий обіцяє встановити винуватців вирубки жерев/ Відео з Фейсбук
Наразі Юрій Хорунжий намагається встановити імена посадовців, які видали дозвіл на вирубку дерев.
Київська міська адміністрація – КМДА та Віталій Кличко дякую, що ви даєте дозволи на такі роботи, в нас ж у Києві найчистіше повітря, і немає перегрівання поверхонь,
– зіронізував громадський активіст.