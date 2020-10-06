У центрі Києва комунальники розпочали реконструкцію Арсенальної площі. На жаль, реставраційні роботи не оминули зелену зону району.

У процесі робіт робітники зрубали дванадцять дерев. Про це повідомив громадський активіст Юрій Хорунжий у фейсбуці.

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Здавалось мені, що реконструкція, це коли стає гарніше, а не навпаки,

– зазначив чоловік.

Обурившись діями комунальників, він викликав поліцію.

У процесі робіт робітники зрубали близько дванадцять дерев/ Фото з сайту Хмарочос

Перевіривши документи на будівництво, правоохоронці залишили місце майбутньої реконструкції.

Активіст Юрій Хорунжий обіцяє встановити винуватців вирубки жерев/ Відео з Фейсбук

Наразі Юрій Хорунжий намагається встановити імена посадовців, які видали дозвіл на вирубку дерев.

Київська міська адміністрація – КМДА та Віталій Кличко дякую, що ви даєте дозволи на такі роботи, в нас ж у Києві найчистіше повітря, і немає перегрівання поверхонь,

– зіронізував громадський активіст.