Під Офісом Президента поліція затримала голову громадської організації "Родина Героїв Небесної Сотні" Юрія Аксеніна. Він брав участь у контракції проти "шаріївців", які мітингували на Банковій.

Про своє затримання активіст сам написав на власній фейсбук-сторінці. Аксенін зауважив: правоохоронець затримав його, коли він переходив дорогу по вулиці Липській.

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Десять хвилин тому, пересуваючись по вулиці Липській, я перейшов дорогу, а мене поліцейський зловив за руку. Каже: "Маладой, чєлавєк, куда ідьош?" А я у відповідь: "Як представник поліції звертайтесь до мене, будь ласка, державною мовою". За це мене запакували, тобто скрутили, і погрузили в автозак,

– переповів він.

Пізніше активіст оприлюднив відео з Печерського відділку поліції, в якому розповів, що всі 15 затриманих поліцією людей – представники контрмітингу проти партії Шарія.

Юрій Аксенін про затримання поліцією: відео

Що відомо про мітинги фанатів Шарія та контракції: