У центрі Києва за участь у мітингу проти Шарія затримали активіста Юрія Аксеніна
Під Офісом Президента поліція затримала голову громадської організації "Родина Героїв Небесної Сотні" Юрія Аксеніна. Він брав участь у контракції проти "шаріївців", які мітингували на Банковій.
Про своє затримання активіст сам написав на власній фейсбук-сторінці. Аксенін зауважив: правоохоронець затримав його, коли він переходив дорогу по вулиці Липській.
Зверніть увагу Прихильники Шарія одразу після мітингу зняли партійні футболки: фото
Десять хвилин тому, пересуваючись по вулиці Липській, я перейшов дорогу, а мене поліцейський зловив за руку. Каже: "Маладой, чєлавєк, куда ідьош?" А я у відповідь: "Як представник поліції звертайтесь до мене, будь ласка, державною мовою". За це мене запакували, тобто скрутили, і погрузили в автозак,
– переповів він.
Пізніше активіст оприлюднив відео з Печерського відділку поліції, в якому розповів, що всі 15 затриманих поліцією людей – представники контрмітингу проти партії Шарія.
Юрій Аксенін про затримання поліцією: відео
Що відомо про мітинги фанатів Шарія та контракції:
- Прихильники проросійського блогера вимагали під Офісом Президента захисту від нападів. Водночас, сам Шарій напередодні звернувся до своїх прихильників і закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.
- Націоналістичні організації заявили, що готові "вилікувати шаріївців", деякі їх представники прийшли під стіни ОП в білих халатах, одягнені як медики.
- Поліція встановила кордон між сторонами. Час від часу між протестувальниками і поліцейськими виникала штовханина.
- Націоналісти здійснили спробу пройти до "шаріївців", але поліція не допустила цього, застосувавши силу та сльозогінний газ. За попередніми даними затримано орієнтовно 15 осіб..