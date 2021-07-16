У центрі Львова в чоловіка вилучили наркотики на пів мільйона гривень: фото і відео

Львівські правоохоронці 14 липня затримали у центрі Львова 30-річного чоловіка. У нього знайшли наркотики на 500 тисяч гривень.

Наркодилеру вже повідомили про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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У львів'янина вилучили наркотики на пів мільйона гривень

У центрі Львова 14 липня правоохоронці затримали 30-річного чоловіка. У львів'янина вилучили 7 пакетів з наркотиками та психотропами:

приблизно 300 грамів метамфетаміну;

300 грамів PVP;

300 грамів MDMA.

Загальна вартість речовин за цінами "чорного ринку" становить приблизно 500 тисяч гривень. Правоохоронці скерували всі наркотики на експертне дослідження.

Дивіться відео затримання наркодилера:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі 15 липня повідомили зловмиснику про підозру в "незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їх аналогів". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 6 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити обставини та людей, які могли бути також причетними до збуту наркотиків.

Дивіться фото, як в чоловіка вилучили наркотики: