У центрі Одеси у кафе спалахнула пожежа

10 липня 2021 , 12:15
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Джерело:

фейсбук ДСНС

В Одесі, на Італійському бульварі вранці 10 липня в одному із кафе виникла пожежа. На щастя, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.

Повідомлення про пожежу у кафе співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій отримали о 7:45.

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Пожежа у кафе Одеси

  • Вогонь спалахнув у кафе "Ель Соло", розташованому на Італійському бульварі.
  • Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що горить внутрішнє оздоблення кафе. Площа займання становила 3 квадратних метри.
  • Вже о 8:00 вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, внаслідок неприємного інциденту ніхто не постраждав.
  • Причини пожежі наразі не називають.
Зверніть увагу! У травні у центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа на вулиці Ланжеронівській. Вогонь охопив ресторан "Щастя" та готель "Пале-Рояль". Тоді довелося евакуйовувати людей, однак ніхто не постраждав.

У центрі Одеси горіло кафе: Фото ДСНС

В Одесі горіло кафе "Ель Соло": дивіться карту

 

Автор: Наталія Пристанська