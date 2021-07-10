У центрі Одеси у кафе спалахнула пожежа
10 липня 2021 , 12:15Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДСНС
В Одесі, на Італійському бульварі вранці 10 липня в одному із кафе виникла пожежа. На щастя, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання.
Повідомлення про пожежу у кафе співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій отримали о 7:45.
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Пожежа у кафе Одеси
- Вогонь спалахнув у кафе "Ель Соло", розташованому на Італійському бульварі.
- Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що горить внутрішнє оздоблення кафе. Площа займання становила 3 квадратних метри.
- Вже о 8:00 вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, внаслідок неприємного інциденту ніхто не постраждав.
- Причини пожежі наразі не називають.
У центрі Одеси горіло кафе: Фото ДСНС
В Одесі горіло кафе "Ель Соло": дивіться карту