Провалля в асфальті: в центрі Одеси утворилося провалилася маршрутка – фото

19 травня 2021 , 11:40
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Джерело:

24 канал

Провалля в асфальті на перехресті Олександрівського проспекту та вулиці Буніна утворилося вранці 19 травня. Ймовірною причиною є рясні зливи, які накривають місто вже кілька днів.

Першою "жертвою" підступної ями стала маршрутка №148. Її згодом таки дістали з пастки.

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Що відомо про яму в центрі Одеси

Користувачі у мережі одразу охрестили це місце "новим порталом в Одеські катакомби". 

До дірки в асфальті потрапило заднє колесо маршрутки. Водії легковиків, мабуть, були уважнішими та оминали провалля.

Маршрутка в полоні: відео

Варто зазначити, що комунальники не огородили це місце напередодні.

 

Автор: Вікторія Андрєєва