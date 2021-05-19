Провалля в асфальті: в центрі Одеси утворилося провалилася маршрутка – фото

Провалля в асфальті на перехресті Олександрівського проспекту та вулиці Буніна утворилося вранці 19 травня. Ймовірною причиною є рясні зливи, які накривають місто вже кілька днів.
Першою "жертвою" підступної ями стала маршрутка №148. Її згодом таки дістали з пастки.
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Що відомо про яму в центрі Одеси
Користувачі у мережі одразу охрестили це місце "новим порталом в Одеські катакомби".
До дірки в асфальті потрапило заднє колесо маршрутки. Водії легковиків, мабуть, були уважнішими та оминали провалля.
Маршрутка в полоні: відео
Варто зазначити, що комунальники не огородили це місце напередодні.