Підозріла коробка в центрі Одесі: всередині виявили муляж вибухівки та бойову гранату

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В Одесі на Французькому бульварі пообідді 20 квітня знайшли підозрілу паперову коробку. На місце викликали вибухотехніків, а одну з головних вулиць міста тимчасово перекрили.

Джерело:

Поліція Одещини

Під час дослідження підозрілого об'єкта правоохоронці виявили в середині бойовий "сюрприз". Вони відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю

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Що відомо про мінування

Під час перевірки паперової коробки вибухотехніки виявили:

  • муляж саморобної вибухівки; 
  • бойову гранату Ф-1.

У поліції повідомляють, що спеціалісти наразі займаються вилученням вибухового пристрою. Після того його направлять на експертизу.

Яка відповідальність за це правопорушення

  • Поліцейські Одеси шукають злочинця, який лишив "сюрприз" в центрі міста.
  • Оскільки у коробці був справжній бойовий снаряд та відрито кримінальне провадження, порушник має торимати покарання.
  • Якщо провину доведуть, його можуть позбавити волі на строк від 3 до 7 років.
До слова! Нещодавно на "Дніпро-Арені" також виявили підозрілу коробку, і рятувальники навіть її знешкодили. Згодом повідомили, що це були лише навчання.