Підозріла коробка в центрі Одесі: всередині виявили муляж вибухівки та бойову гранату

В Одесі на Французькому бульварі пообідді 20 квітня знайшли підозрілу паперову коробку. На місце викликали вибухотехніків, а одну з головних вулиць міста тимчасово перекрили.
Джерело:Поліція Одещини
Під час дослідження підозрілого об'єкта правоохоронці виявили в середині бойовий "сюрприз". Вони відкрили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю
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Що відомо про мінування
Під час перевірки паперової коробки вибухотехніки виявили:
- муляж саморобної вибухівки;
- бойову гранату Ф-1.
У поліції повідомляють, що спеціалісти наразі займаються вилученням вибухового пристрою. Після того його направлять на експертизу.
Яка відповідальність за це правопорушення
- Поліцейські Одеси шукають злочинця, який лишив "сюрприз" в центрі міста.
- Оскільки у коробці був справжній бойовий снаряд та відрито кримінальне провадження, порушник має торимати покарання.
- Якщо провину доведуть, його можуть позбавити волі на строк від 3 до 7 років.