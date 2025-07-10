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10 липня, 12:14
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У центрі Сум сталася стрілянина: є поранений

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Увечері 9 липня на одній із центральних вулиць міста Суми сталася стрілянина.
  • Одна людина із вогнепальним пораненням потрапила до лікарні.
     

Ввечері в середу, 9 липня, в центрі Сум сталася стрілянина. Одна людина із вогнепальним пораненням потрапила до лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію області.

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Стрілянина в Сумах

На одній із центральних вулиць міста Суми сталася стрілянина.  За даними правоохоронців, конфлікт виник між групою осіб. 

У ході якого один із учасників здійснив постріл з пістолета в опонента, після чого з місця події втік, 
– ідеться в повідомленні.

Вказується, що потерпілого з вогнепальним пораненням доставили до лікарні. Наразі детальної інформації про його стан нема. В пресслужбі поліції вказали, що стан потерпілого наразі оцінюють медики.

"Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи та місцезнаходження зловмисника, а також свідків та очевидців події, – повідомили правоохоронці.

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Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який стріляв у групу підлітків під час суперечки. Ніхто з учасників події не постраждав.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.