У центрі Сум сталася стрілянина: є поранений

Ввечері в середу, 9 липня, в центрі Сум сталася стрілянина. Одна людина із вогнепальним пораненням потрапила до лікарні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію області.

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Стрілянина в Сумах

На одній із центральних вулиць міста Суми сталася стрілянина. За даними правоохоронців, конфлікт виник між групою осіб.

У ході якого один із учасників здійснив постріл з пістолета в опонента, після чого з місця події втік,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що потерпілого з вогнепальним пораненням доставили до лікарні. Наразі детальної інформації про його стан нема. В пресслужбі поліції вказали, що стан потерпілого наразі оцінюють медики.

"Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи та місцезнаходження зловмисника, а також свідків та очевидців події, – повідомили правоохоронці.

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Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали чоловіка, який стріляв у групу підлітків під час суперечки. Ніхто з учасників події не постраждав.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.