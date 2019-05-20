Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов

Интересная вырисовывается ситуация с задолженностью России иностранным кредиторам. А именно, выяснилось, что Центробанк РФ немного обсчитался, когда составлял график платежей по внешнему долгу за 2019 год.

Так, выяснилось, что в 2019 году российские компании, банки и прочие заемщики, должны будут выплатить не $48 млрд, а $83 млрд, из которых $14 млрд – выплаты по процентам. Причем уже в I-м квартале этого года выплаты составили не анонсированные ранее $13 млрд, а в 2 раза больше – $26 млрд.

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Что интересно, ряд российских экспертов, удаленных от официальных структур, считают, что в этом году российские компании и банки вынуждены, будут по долгам выплатить более $100 млрд.

Итак, подведем итоги.

Во-первых, это конечно весьма показательно, то, что главное финансовое учреждение РФ обсчитывается почти в 2 раза в графике платежей по внешнему долгу. Видимо, калькуляторы подвели или операционная система отечественной разработки. Если, конечно, в ЦБ не на счетах рассчитывали данный график.

Второй немаловажный момент – спорность обновленной цифры, которая так же может подрасти на 20%.

В-третьих – Россия год от года не способна уменьшить свои внешние долговые обязательства, а, судя по всему, лишь наращивает их объемы. При этом на самом высоком уровне данный факт пытаются скрыть, подменяя реальные цифры, некими эфемерными и несостоятельными, которые сами же со временем и опровергают.

Встают с колен, чего уж!

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