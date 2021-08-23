Державний Прапор за попереднім задумом підняли в усіх містах одночасно. Саме цього дня відбулися відкриття гігантських флагштоків.
Важливо Урочиста церемонія підняття Державного Прапора у Києві: фото, відео
Зеленський у центрі України: і це не Київ
У День Державного Прапора 23 серпня Володимир Зеленський приїхав на Черкащину. Урочисте підняття стягу організували у селі Мар'янівка. Це географічний центр України.
Підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні разом з нами в небо одночасно піднімуться тисячі наших державних прапорів у всіх регіонах, містах і за її межами,
– розповів Зеленський.
Президент наголосив: для всіх українців синьо-жовтий прапор – не просто прапор і атрибут. Це міст через століття до нашої Незалежності.
Підняття прапора у географічному центрі України: дивіться відео
Виступ Зеленського у Мар'янівці транслювали на екранах під час урочистостей в інших містах.
Найвищий прапор України
Стяг, який майорітиме над землею найвище за інших, встановили у Харкові. У місті державний прапор України повісили на флагшток заввишки 102 метри.
В урочистій церемонії підняття взяли участь кілька тисяч харків'ян. Право підняти державний прапор надали батькові Героя Небесної Сотні, Героя України Євгена Котляра Миколі Котляру і командиру групи курсантів ХНУПС, учаснику бойових дій, сержанту Костянтину Вурсті.
Найвищий прапор України встановили у Харкові / Фото з телеграму "Netipichnyi_Kharkov / Харьков"
Як відкривали найбільший прапор України: дивіться відео
Додамо, що саме на День Державного Прапора у Харкові вирішили відкрити меморіальну дошку Геннадієві Кернесу. Її встановили на будівлі міської ради і під виконання композиції "Аве Марія" пафосно презентували.
Гігантські прапори в інших містах України
Загалом флагштоки встановили у 17 містах України. Це масштабний проєкт, який навесні ініціював Володимир Зеленський. На нараді в Офісі Президента кожній облдержадміністрації було доручено забезпечити встановлення найбільшого прапору України. На це запланували витратити близько 170 мільйонів гривень.
Так, у різних куточках України з'явилися пам'ятні великі флагштоки і облаштовані відпочинкові зоні довкола них.
У Чернівцях флагшток підняли на 50 метрів. Його облаштували поблизу паркової зони. Аби розмістити конструкцію із масштабним стягом, у парку побудували оглядовий майданчик. На відкриття прийшли пів тисячі людей. Дійство супроводжував оркестр під керівництвом диригента.
Підняття прапора у Чернівцях / Фото "Молодого Буковинця"
У рідному місті Володимира Зеленського – Кривому Розі – теж встановили велетенський флагшток. У парку Героїв, що навпроти міськради, на його відкритті зібралися сотні людей.
Синьо-жовте полотно підняли на висоту 72 метри над містом. Право закріпити прапор на флагштоку отримали військовослужбовці, зокрема з 17 окремої Криворізької танкової бригади.
Як проходить День Державного Прапора у містах України: дивіться відео ОП
Доповнюємо новину...
Що відомо про День Прапора
- Державний Прапор – один з офіційних державних символів суверенітету України. Синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
- Щороку 23 серпня, за добу до святкування Дня Незалежності, Україна відзначає День Державного Прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг.