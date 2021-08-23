Державний Прапор за попереднім задумом підняли в усіх містах одночасно. Саме цього дня відбулися відкриття гігантських флагштоків.

Важливо Урочиста церемонія підняття Державного Прапора у Києві: фото, відео

Зеленський у центрі України: і це не Київ

У День Державного Прапора 23 серпня Володимир Зеленський приїхав на Черкащину. Урочисте підняття стягу організували у селі Мар'янівка. Це географічний центр України.

Підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні разом з нами в небо одночасно піднімуться тисячі наших державних прапорів у всіх регіонах, містах і за її межами,

– розповів Зеленський.

Президент наголосив: для всіх українців синьо-жовтий прапор – не просто прапор і атрибут. Це міст через століття до нашої Незалежності.

Підняття прапора у географічному центрі України: дивіться відео

Виступ Зеленського у Мар'янівці транслювали на екранах під час урочистостей в інших містах.

Найвищий прапор України

Стяг, який майорітиме над землею найвище за інших, встановили у Харкові. У місті державний прапор України повісили на флагшток заввишки 102 метри.

В урочистій церемонії підняття взяли участь кілька тисяч харків'ян. Право підняти державний прапор надали батькові Героя Небесної Сотні, Героя України Євгена Котляра Миколі Котляру і командиру групи курсантів ХНУПС, учаснику бойових дій, сержанту Костянтину Вурсті.



Найвищий прапор України встановили у Харкові / Фото з телеграму "Netipichnyi_Kharkov / Харьков"

Як відкривали найбільший прапор України: дивіться відео

Додамо, що саме на День Державного Прапора у Харкові вирішили відкрити меморіальну дошку Геннадієві Кернесу. Її встановили на будівлі міської ради і під виконання композиції "Аве Марія" пафосно презентували.

Гігантські прапори в інших містах України

Загалом флагштоки встановили у 17 містах України. Це масштабний проєкт, який навесні ініціював Володимир Зеленський. На нараді в Офісі Президента кожній облдержадміністрації було доручено забезпечити встановлення найбільшого прапору України. На це запланували витратити близько 170 мільйонів гривень.

Так, у різних куточках України з'явилися пам'ятні великі флагштоки і облаштовані відпочинкові зоні довкола них.

У Чернівцях флагшток підняли на 50 метрів. Його облаштували поблизу паркової зони. Аби розмістити конструкцію із масштабним стягом, у парку побудували оглядовий майданчик. На відкриття прийшли пів тисячі людей. Дійство супроводжував оркестр під керівництвом диригента.

Підняття прапора у Чернівцях / Фото "Молодого Буковинця"

У рідному місті Володимира Зеленського – Кривому Розі – теж встановили велетенський флагшток. У парку Героїв, що навпроти міськради, на його відкритті зібралися сотні людей.

Синьо-жовте полотно підняли на висоту 72 метри над містом. Право закріпити прапор на флагштоку отримали військовослужбовці, зокрема з 17 окремої Криворізької танкової бригади.

Як проходить День Державного Прапора у містах України: дивіться відео ОП

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