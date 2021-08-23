Церемонія підняття Державного Прапора: що відбувається у різних містах – чарівні фото, відео
Джерело:24 канал
Напередодні Дня Незалежності, тобто у День Державного Прапора, у різних куточках нашої країни почалася церемонія підняття національного стягу. 23 серпня синьо-жовтий прапор замайорів у великих містах та маленьких містечках.
Державний Прапор за попереднім задумом підняли в усіх містах одночасно. Саме цього дня відбулися відкриття гігантських флагштоків.
Важливо Урочиста церемонія підняття Державного Прапора у Києві: фото, відео
Зеленський у центрі України: і це не Київ
У День Державного Прапора 23 серпня Володимир Зеленський приїхав на Черкащину. Урочисте підняття стягу організували у селі Мар'янівка. Це географічний центр України.
Підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні разом з нами в небо одночасно піднімуться тисячі наших державних прапорів у всіх регіонах, містах і за її межами,
– розповів Зеленський.
Президент наголосив: для всіх українців синьо-жовтий прапор – не просто прапор і атрибут. Це міст через століття до нашої Незалежності.
Підняття прапора у географічному центрі України: дивіться відео
Виступ Зеленського у Мар'янівці транслювали на екранах під час урочистостей в інших містах.
Найвищий прапор України
Стяг, який майорітиме над землею найвище за інших, встановили у Харкові. У місті державний прапор України повісили на флагшток заввишки 102 метри.
В урочистій церемонії підняття взяли участь кілька тисяч харків'ян. Право підняти державний прапор надали батькові Героя Небесної Сотні, Героя України Євгена Котляра Миколі Котляру і командиру групи курсантів ХНУПС, учаснику бойових дій, сержанту Костянтину Вурсті.
Найвищий прапор України встановили у Харкові / Фото з телеграму "Netipichnyi_Kharkov / Харьков"
Як відкривали найбільший прапор України: дивіться відео
Додамо, що саме на День Державного Прапора у Харкові вирішили відкрити меморіальну дошку Геннадієві Кернесу. Її встановили на будівлі міської ради і під виконання композиції "Аве Марія" пафосно презентували.
Найбільше полотно прапора
Інший рекорд належить прапору у Києві – у нього найбільше полотнище серед інших стягів України. Його висота – близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Стяг встановили на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні".
Відкриття найбільшого прапора України у Києві / Фото пресслужби Віталія Кличка
Віталій Кличко на відкритті флагштока нагадав, що найвищий і найбільший український прапор підняли тут рік тому. У церемонії підняття прапора взяли участь ветерани-захисники України.
За традицією, мер столиці вручив 30 паспортів 16-річним мешканцям Києва.
Флагшток біля аеропорту в Одесі
В Одесі місце для гігантського флагштока знайшли поблизу аеропорту. Стяг обладнали на кільці посеред проїзної частини. Його висота 50 метрів, а розміри – 6 на 8 метрів.
Одеський флагшток біля аеропорту / Фото "Одеса.news"
Підняття гігантського папора в Одесі: дивіться відео
Єдиний на території військового навчального закладу
У Львові флагшток встановили на території військового навчального закладу. Вибір місця – не випадковий, зазначають у ЛОДА: це, з одного боку, вияв пошани до державного символу та захисників України, а з іншого – новий громадський простір.
Академія розташована на одній з найвищих точок міста і є своєрідним оглядовим майданчиком. Поруч облаштували лавки, смітники, нове мощення, освітлення та озеленили територію.
Флагшток у Львові і новий громадський простір / Фото ЛОДА
Гігантські прапори в інших містах України
Загалом флагштоки встановили у 17 містах України. Це масштабний проєкт, який навесні ініціював Володимир Зеленський. На нараді в Офісі Президента кожній облдержадміністрації було доручено забезпечити встановлення найбільшого прапору України. На це запланували витратити близько 170 мільйонів гривень.
Так, у різних куточках України з'явилися пам'ятні великі флагштоки і облаштовані відпочинкові зоні довкола них.
У Чернівцях флагшток підняли на 50 метрів. Його облаштували поблизу паркової зони. Аби розмістити конструкцію із масштабним стягом, у парку побудували оглядовий майданчик. На відкриття прийшли пів тисячі людей. Дійство супроводжував оркестр під керівництвом диригента.
Підняття прапора у Чернівцях / Фото "Молодого Буковинця"
У Полтаві флагшток встановили на таку ж висоту, як у Чернівцях – 50 метрів над землею. Флагшток встановили у наново облаштованому сквері пам’яті Героїв України. Усі роботи обійшлися у майже 12 мільйонів гривень.
Урочисте відкриття флагштоку у Полтаві / Фото Суспільного
Такої ж висоти флагшток встановили і в Житомирі – він також майорітиме на висоті 50 метрів. Обладнали гігантський прапор на Соборному майдані.
Урочисто піднімали прапор військові / Фото "Рупор Житомира"
У рідному місті Володимира Зеленського – Кривому Розі – теж встановили велетенський флагшток. У парку Героїв, що навпроти міськради, на його відкритті зібралися сотні людей.
Синьо-жовте полотно підняли на висоту 72 метри над містом. Право закріпити прапор на флагштоку отримали військовослужбовці, зокрема з 17 окремої Криворізької танкової бригади.
Як проходить День Державного Прапора у містах України: дивіться відео ОП
У Херсоні урочистості довелося екстрено перенести із попередньо запланованого місця. Через падіння гігантського флаштока на авто, Херсон – єдине місто, де велетенський прапор не змогли вчасно встановити.
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Відтак урочисті заходи перенесли на майданчику херсонського шляхопроводу – на кільці з боку Таврійського мікрорайону. Для зручності міськрада організувала туди довезення усіх охочих.
Що відомо про День Прапора
- Державний Прапор – один з офіційних державних символів суверенітету України. Синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
- Щороку 23 серпня, за добу до святкування Дня Незалежності, Україна відзначає День Державного Прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг.