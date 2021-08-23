Церемонія підняття Державного Прапора: що відбувається у різних містах – чарівні фото, відео

Напередодні Дня Незалежності, тобто у День Державного Прапора, у різних куточках нашої країни почалася церемонія підняття національного стягу. 23 серпня синьо-жовтий прапор замайорів у великих містах та маленьких містечках.

Державний Прапор за попереднім задумом підняли в усіх містах одночасно. Саме цього дня відбулися відкриття гігантських флагштоків.

Важливо Урочиста церемонія підняття Державного Прапора у Києві: фото, відео

Зеленський у центрі України: і це не Київ

У День Державного Прапора 23 серпня Володимир Зеленський приїхав на Черкащину. Урочисте підняття стягу організували у селі Мар'янівка. Це географічний центр України.

Підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом. І сьогодні разом з нами в небо одночасно піднімуться тисячі наших державних прапорів у всіх регіонах, містах і за її межами,

– розповів Зеленський.

Президент наголосив: для всіх українців синьо-жовтий прапор – не просто прапор і атрибут. Це міст через століття до нашої Незалежності.

Підняття прапора у географічному центрі України: дивіться відео

Виступ Зеленського у Мар'янівці транслювали на екранах під час урочистостей в інших містах.

Найвищий прапор України

Стяг, який майорітиме над землею найвище за інших, встановили у Харкові. У місті державний прапор України повісили на флагшток заввишки 102 метри.

В урочистій церемонії підняття взяли участь кілька тисяч харків'ян. Право підняти державний прапор надали батькові Героя Небесної Сотні, Героя України Євгена Котляра Миколі Котляру і командиру групи курсантів ХНУПС, учаснику бойових дій, сержанту Костянтину Вурсті.



Найвищий прапор України встановили у Харкові / Фото з телеграму "Netipichnyi_Kharkov / Харьков"

Як відкривали найбільший прапор України: дивіться відео

Додамо, що саме на День Державного Прапора у Харкові вирішили відкрити меморіальну дошку Геннадієві Кернесу. Її встановили на будівлі міської ради і під виконання композиції "Аве Марія" пафосно презентували.

Найбільше полотно прапора

Інший рекорд належить прапору у Києві – у нього найбільше полотнище серед інших стягів України. Його висота – близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри. Стяг встановили на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України в Другій світовій війні".

Відкриття найбільшого прапора України у Києві / Фото пресслужби Віталія Кличка

Віталій Кличко на відкритті флагштока нагадав, що найвищий і найбільший український прапор підняли тут рік тому. У церемонії підняття прапора взяли участь ветерани-захисники України.

За традицією, мер столиці вручив 30 паспортів 16-річним мешканцям Києва.

Флагшток біля аеропорту в Одесі

В Одесі місце для гігантського флагштока знайшли поблизу аеропорту. Стяг обладнали на кільці посеред проїзної частини. Його висота 50 метрів, а розміри – 6 на 8 метрів.

Одеський флагшток біля аеропорту / Фото "Одеса.news"

Підняття гігантського папора в Одесі: дивіться відео

Єдиний на території військового навчального закладу

У Львові флагшток встановили на території військового навчального закладу. Вибір місця – не випадковий, зазначають у ЛОДА: це, з одного боку, вияв пошани до державного символу та захисників України, а з іншого – новий громадський простір.

Академія розташована на одній з найвищих точок міста і є своєрідним оглядовим майданчиком. Поруч облаштували лавки, смітники, нове мощення, освітлення та озеленили територію.

Флагшток у Львові і новий громадський простір / Фото ЛОДА

Гігантські прапори в інших містах України

Загалом флагштоки встановили у 17 містах України. Це масштабний проєкт, який навесні ініціював Володимир Зеленський. На нараді в Офісі Президента кожній облдержадміністрації було доручено забезпечити встановлення найбільшого прапору України. На це запланували витратити близько 170 мільйонів гривень.

Так, у різних куточках України з'явилися пам'ятні великі флагштоки і облаштовані відпочинкові зоні довкола них.

У Чернівцях флагшток підняли на 50 метрів. Його облаштували поблизу паркової зони. Аби розмістити конструкцію із масштабним стягом, у парку побудували оглядовий майданчик. На відкриття прийшли пів тисячі людей. Дійство супроводжував оркестр під керівництвом диригента.

Підняття прапора у Чернівцях / Фото "Молодого Буковинця"

У Полтаві флагшток встановили на таку ж висоту, як у Чернівцях – 50 метрів над землею. Флагшток встановили у наново облаштованому сквері пам’яті Героїв України. Усі роботи обійшлися у майже 12 мільйонів гривень.



Урочисте відкриття флагштоку у Полтаві / Фото Суспільного

Такої ж висоти флагшток встановили і в Житомирі – він також майорітиме на висоті 50 метрів. Обладнали гігантський прапор на Соборному майдані.



Урочисто піднімали прапор військові / Фото "Рупор Житомира"

У рідному місті Володимира Зеленського – Кривому Розі – теж встановили велетенський флагшток. У парку Героїв, що навпроти міськради, на його відкритті зібралися сотні людей.

Синьо-жовте полотно підняли на висоту 72 метри над містом. Право закріпити прапор на флагштоку отримали військовослужбовці, зокрема з 17 окремої Криворізької танкової бригади.

Як проходить День Державного Прапора у містах України: дивіться відео ОП

У Херсоні урочистості довелося екстрено перенести із попередньо запланованого місця. Через падіння гігантського флаштока на авто, Херсон – єдине місто, де велетенський прапор не змогли вчасно встановити.

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Відтак урочисті заходи перенесли на майданчику херсонського шляхопроводу – на кільці з боку Таврійського мікрорайону. Для зручності міськрада організувала туди довезення усіх охочих.

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