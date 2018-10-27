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      Церемонія закриття "Ігор нескорених": Меган Маркл продемонструвала два ділові образи

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / GettyImages

      Офіційний візит Австралією герцогів Сассекських завершується. Принц Гаррі і Меган Маркл взяли участь у церемонії закриття і нагородження переможців "Ігор нескорених" у Сіднеї.

      Подружжя завітало на баскетбольний матч, який закривав фінальний день "Ігор нескорених". На стадіоні принца Гаррі і Меган Маркл зустрічали оваціями.

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      Для виходу герцогиня одягла темно-бордовий жакет Scanlan Theodore, який робить акцент на талії, водночас прикриває округлий живіт вагітної Меган. Свій образ Маркл доповнила чорними штанами і туфлями на високих підборах.


      Меган Маркл / Getty

      Принц Гаррі одягнув чорне поло з надписом "Ігри нескорених" і прикрасою у вигляді червоного маку, яка символізує пам'ять жертв Першої світової війни.


      Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty

      Пізніше подружжя взяло участь в церемонії закриття "Ігор нескорених". Меган продемонструвала вишуканий образ у сукні кольору хакі з відкритою спиною і туфлях молочного відтінку.


      Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty


      Меган Маркл / Getty

      Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл відправились у 16-денну міжнародну поїздку до країн Співдружності націй. Герцоги Сассекські візьмуть участь у понад 70 заходах. Напередодні поїздки Букінгемський палац підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Ігри нескорених Австралія
      Джерело: 24 канал
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