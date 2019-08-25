У Кривому Розі вщент згоріла церква: фото
У Кривому Розі на Дніпропетровщині спалахнув храм святих Благовірних князів Бориса та Гліба, що належить до Української православної церкви Московського патріархату.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали близько о пів на п'яту ранку 25 серпня, про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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До храму негайно вирушили вогнеборці, однак вогонь уже встиг наробити чимало лиха.
Вогонь знищив майно та конструкції храму на загальній площі 100 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає,
– розповіли рятувальники.
У Кривому Розі згоріла церква ЦПЦ МП/ Фото ДСНС
Локалізували вогонь близько п’ятої ранку, а повністю пожежу ліквідували за дві години – о 07:15.
Пожежа у церкві УПЦ МП/ Фото ДСНС