"Цей генерал драпав з підлеглими, оголивши нам фланг": чим запам'ятався Петро Литвин військовим

Генерала Петра Литвина, який ганебно втік з-під Іловайська, президент Петро Порошенко призначив послом України у Вірменії. Такі кадрові зміни стали справжньою несподіванкою, зокрема для тих, хто воював з Литвином на Донбасі.

У 2014-му бойовики намагались вибити українські сили із Савур-могили, яка входить до сектору "Д". Командувачем сектора був генерал Петро Литвин – брат одіозного Володимира Литвина.

Читайте також: Експертка розповіла про причини призначення Петра Литвина послом у Вірменії

Генерал Литвин жодним чином не відреагував на значне скупчення російських військ в Успенці, звідки вони атакували Савур-могилу та вибили наші сили. Литвин тоді передислокував свій штаб до Амвросіївки. Але після потужних атак на цей населений пункт генерал у ніч на 25-е ганебно втік, дозволивши росіянам зайняти Амвросіївку та замкнути кільце навколо Іловайська.

Народний депутат Андрій Тетерук, що в 14-му році командував полком "Миротворець" та виходив з оточення в Іловайську, чудово пам'ятає "героїчні дії" генерала Литвина.

Саме цей генерал драпав з підлеглими, оголивши нам фланг, що дозволило швидше завершити оточення міста Іловайськ. Ані я, ані мої бойові побратими не можемо пробачити такої поведінки генералу, який би мав виконувати поставлені перед ним завдання,

– розповів народний депутат Андрій Тетерук.

Сам Ливтин тоді виправдовувався, що його штаб у Амвросіївці постійно обстрілювали з "Градів" та артилерії. Вибілювали дії генерала і українські високопосадовці.

"Як би це комусь не подобалося, я можу стверджувати і це підтвердить будь-який військовий, що за всіма військовими статутами генерал Литвин зробив єдино правильно і в нього не було жодної помилки", – запевнив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Читайте також: Шабунін розповів, за яких умов СБУ позбудеться права втручатися в економічні справи країни

Тобто за словами Матіоса, правильним було ганебно втекти вночі, не передавши нікому командування, та обезголовити ціле угруповання українських військ.

Ми чомусь мали сили, перебуваючи у меншості, тримати навалу ворога та завдавати йому шкоду. А він драпав,

– додав Тетерук.

Після серпня 14-го Литвин зник з медійного простору. Але 19 червня раптом Петро Порошенко приголомшив всіх новиною: замість лави підсудних, Петра Литвина чекає затишний кабінет у Єревані в якості посла України у Вірменії.

Колишній комбат "Дніпра-1" Юрій Береза, який теж виходив з Іловайська, приголомшений новиною та звернувся до президента та міністра закордонних справ.

Друзі, ви перейшли межу. Я не знаю, чим це закінчиться, але я знаю, що таким послом в іншій державі така людина не має права бути! Ганьба!

– прокоментував нардеп Юрій Береза.