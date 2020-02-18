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      Цей солодкий сон: у Росії чоловік відмовився покидати ліжко під час пожежі у квартирі

      6 Читать новость на русском
      Поки квартира палала – росіянин спав / скріншот із відео

      Курйозна історія трапилася у російському місті Балашиха. Там рятувальники не змогли підняти з ліжка власника квартири, в якій вирувала пожежа. Тому надто солодко спалося.

      Пожежні підійшли до чоловіка та спробували його розбудити. Момент зафіксований на відео, його поширили у телеграм-каналі Baza.

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      У тебе пожежа, а ти – спиш!
      – звертається один із рятувальників до чоловіка.

      Спросоння росіянин намагається розібратися, чи це "свої" його турбують. Після цього накривається ковдрою та додає, що йому байдуже. Окрім того, пропонує рятувальникам закрити за собою двері.

      Пожежу спричинила цигарка, яку чоловік залишив незагашеною на кухні. Чи вийшов він врешті з помешкання, невідомо.

      Чоловік відмовився покинути ліжко під час пожежі у квартирі: відео 18+

       

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      Теги: Новини Росії Курйозні новини Пожежа
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