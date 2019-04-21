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      Приключения "Цезаря": российский десантный корабль "приплыл"

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      Российским БДК "Цезарь Куников"
      Российским БДК "Цезарь Куников" / Фото из открытых источников

      Корабли российского флота продолжают радовать неожиданными сюрпризами, лишний раз демонстрирующими ее реальный военный потенциал.

      Так, без какого либо официоза в СМИ прошла информация о поломке БДК "Цезарь Куников", относящегося к 197-й бригаде десантных кораблей 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ ВМФ РФ. Данный БДК проекта 775, введенный в эксплуатацию в 1986 году, потерял ход в нескольких милях от мыса Херсонес и к пункту назначения, бухте Карантинная, корабль был доставлен уже буксирами в сопровождении спасательного судна.

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      Что интересно, МО РФ отреагировало на этот инцидент заявлением о проведении учений по сценарию спасения корабля потерявшего ход. Однако известно, что такие учения проводились 17 апреля с боевыми кораблями "Сметливый" и "Пытливый", а БДК "Цезарь Куников" в них не должен был участвовать.

      Собственно, возможно, кому-то в командовании флота неожиданно пришло в голову идея еще и БДК "Цезарь Куников" отбуксировать за компанию, а то такие учения получились отличные – не хочется заканчивать. И отбуксировали себе на радость. А возможно десантный корабль и вправду потерял ход, так и не добравшись до штатного места в Южную бухту. Как-никак, а 33 года бедолаге БДК, а он продолжает работать в режиме нон-стоп, являясь неотъемлемой частью "Сирийского экспресса".

      И в данном контексте стоит вспомнить как в ноябре прошлого года на буксире на штатное место транспортировали новейший и, конечно же, не имеющий аналогов в мире малый ракетный корабль оккупационного Черноморского флота "Вышний Волочек", который после завершения миссии в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море на обратном пути стал терять ход. Тогда пресс-служба ЮВО также заявляла о проведении учений по спасению корабля, но известно, что российский МРК стал терять ход задолго до входа в проливы Дарданеллы и Босфор. А еще скорость не превышала 5 узлов на протяжении больше части пути следования.

      К слову сказать, именно на МРК проекта 21631, к которым относится "Вышний Волочек" из-за санкций устанавливались не немецкие двигатели MTU 16V4000M90, а проблемные китайские дизеля CHD622V20. Собственно, что на самом деле случилось с БДК "Цезарь Куников" с учетом повышенной секретности сложно, но то, что ломовая лошадь "Сирийского экспресса" прибыла на место прописки буксируемой, уже после окончания так называемых учений – говорит о многом.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації
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