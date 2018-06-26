Цифра дня: скільки нардепи "спамлять" у Верховній Раді

Консультант з шоколаду, дегустатор пива, скульптор конструктора LEGO, охоронець острова – усі ці професії називають одними з найкращих у світі. І от тепер до цього переліку сміливо можна додати професію народного депутата. Бо як тільки ти стаєш нардепом – тобі все оплачують. І більше того – взагалі не контролюють твою діяльність.

62%, або ж дві третини усіх законопроектів, поданих у парламенті у 2018 році, виявились спамом.

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Загалом було зареєстровано 160 законопроектів, з яких 99 було рекомендовано відхилити чи повернути на доопрацювання.

У порівнянні з минулим роком рівень законодавчого спаму зріс на 5%.

Багато законопроектів є відверто популістськими. Як от нардеп від БПП Сергій Каплін пропонує "контроль над дотриманням норм моралі з боку майбутніх нардепів". А Дмитро Добродомов і компанія вимагають від кандидатів у президенти вже назвати імена глави НБУ і Міноборони.

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