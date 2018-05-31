Цифрова ера: міністерство фінансів переводить сплату податків та зборів в електронну форму

Міністр фінансів Олександр Данилюк провів у стінах міністерства зустріч із представниками малого та середнього бізнесу. Підбив результати дворічних реформ, а потім приголомшив звісткою – сплачувати податки стане простіше. Достатньо мати смартфон чи комп'ютер.

У Міністерстві фінансів відбулася рідкісна для українського уряду подія. Міністр запросив до себе бізнес, а також представників бізнес-асоціацій для діалогу.

"Окремо хочу сказати про касові апарати. Сьогодні на урядовому комітеті прийняли два акти, які дозволити, замість досить обмеженої кількості апаратів, використовувати будь-які пристрої. Як то планшет, мобільний телефон, комп'ютер. Тобто розрахунки зараз відбуватися через централізовану систему, – зазначив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Зокрема міністр наголосив, що Україна досі залишається у найгірших рейтингах за простотою сплати податків. Тому міністерство найближчим часом запровадить програму спрощення звітності. Зокрема, планується об'єднати звітність єдиного соціального внеску та податку на доходи. Планується також запровадити єдиний казначейський рахунок для усіх видів податків та зборів. Адже сьогодні їх існує десятки і це призводить до численних помилок.

Присутні позитивно сприйняли ініціативу Олександра Данилюка. Похвалили за проведені реформи. Зокрема, й за погашення заборгованості по ПДВ. А потім оголосили перелік своїх вимог розміром у 10 аркушів А4.

Підприємці наполягають, що без виконання цих вимог, а саме без встановлення прозорих чітких і рівних правил оподаткування, іноземні інвестори ніколи не повернуться в Україну. А український бізнес буде продовжувати працювати "в тіні". На сьогодні кожен 3-й підприємець працює "в сіру". Адже не витягує українські реалії.