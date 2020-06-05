4 квітня Рада в першому читанні ухвалила проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485). Попереду ще друге читання і деякі норми можуть бути змінені, проте слід відзначити, що найгірші сподівання деяких спеціалістів виборчого права не виправдались.

Ознайомлення з пропозиціями законотворців дозволяє з обережним оптимізмом стверджувати, що запропоновані новації суттєво просунуть нас у бік дебюрократизації та оптимізації виборчого процесу. Найбільш актуальним наразі є місцеві вибори, які очікуються наприкінці жовтня цього року. Тому зупинимось на тих аспектах, які стосуються саме цих виборів.

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Цифровізація виборчого процесу

ЦВК надається право у формі пілотного проєкту чи експерименту впроваджувати машинне голосування, електронний підрахунок голосів, складання протоколів з використанням інформаційно-аналітичної системи, використання електронних сервісів для обробки подань документів для реєстрації кандидатів, їх представників та довірених осіб, офіційних спостерігачів, членів виборчих комісій та надходження скарги засобами електронної пошти. До речі, подібні норми містяться і в проєкті закону "Про всеукраїнський референдум".

Курс на запровадження електронного документообігу та електронного голосування відповідає реаліям часу, однак вже зараз перед ЦВК постає надто багато завдань. Звісно, для цих цілей потрібне державне фінансування, залучення широкого кола спеціалістів IT-сфери, продумане впровадження системи кіберзахисту та кібербезпеки каналів зв'язку. До місцевих виборів часу небагато, тому мова про електронне голосування може йти лише про певні регіони чи міста.

Виборча система

Якщо зараз передбачено, що пропорційна система виборів з відкритими партійними списками кандидатів у депутати застосовується в містах з кількістю виборців понад 90 тисяч виборців, то змінами пропонується цей поріг знизити до 15 тисяч виборців. А ось що стосується виборів міського голови, то система абсолютної більшості 50%+ голосів та можливе двотурове голосування залишиться в містах з кількістю виборців понад 90 тисяч.

Члени комісій

Якщо чинною версією Виборчого кодексу передбачено, що до складу виборчої комісії на місцевих виборах можуть входити лише громадяни України, які мають право голосу на відповідних виборах, то змінами пропонується встановити інше правило: до складу комісій можуть водити громадянин України, які мають право голосу взагалі на загальнодержавних виборах. Крім цього, пропонується прописати, що на членів виборчих комісій не поширюється дія законодавства з питань запобігання корупції.

Право подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій крім місцевих організацій партії, що мають фракції у Верховній Раді отримають також місцеві організація політичної партії, які уклали угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатської групою, що діє у Верховній Раді станом на січень 2020 р.

Паралельне балотування

Нинішнім Виборчим кодексом передбачено, що одна й та сама особа може бути висунута кандидатом на відповідних місцевих виборах лише в одному виборчому окрузі. Тобто, кандидат не може одночасно балотуватись і до обласної ради, і до міської ради, і до районної ради, і на посаду голови громади тощо.

Зараз же пропонують дозволити можливість бути висунутим кандидатом у депутати у багатомандатному окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад, а також можливість бути одночасно висунутим як кандидатом у депутати до місцевих рад та кандидатом на посаду сільського, селищного та міського голови або старости.

Таким чином, це дозволить багатьом популярним керівникам громад повести партійні списки до місцевих рад і одночасно балотуватись на посаду голови. У випадку, якщо програє вибори голови, залишиться можливість бути обраним депутатом через партійний список. Звісно, якщо партія подолає виборчий бар'єр у 5%.

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Партійні списки

Планується, що на місцевих виборах до обласних, та міських (15 тисяч+ виборців) рад буде два види списків – єдиний та територіальний (раніше – регіональний). У єдиному списку з'являється перший кандидат (раніше цього поняття не було). Всі кандидати з єдиного списку (крім першого кандидата) розподіляються по територіальних списках.

Грошова застава

Якщо зараз Виборчий кодекс передбачає грошову заставу лише на виборах до обласних рад, міських рад та міських голів (90 тисяч+ виборців) у величезному розмірі – 4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців, то вже змінами передбачені грошові застави на всіх рівнях виборів, в тому числі на рівні сільських рад.

Зокрема, для кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (до 15 тисяч виборців), районної ради, висунутих партією або які йдуть самовисуванням, застава складе 20% мінімальної заробітної плати у місячному розмірі. Для кандидатів у депутати обласної, міської ради (більше 15 тисяч виборців), висунутих у виборчому списку партій, розмір застави складе 1 мінімальну заробітну плату на кожні 10 тисяч виборців. Таку саму заставу мають внести кандидати у міські голови в містах з понад 90 тис. виборців. В містах до 90 тисяч виборців застава для кандидатів складе 1 мінімальну зарплату у місячному розмірі.

Єдині дні голосування

Для унормування проведення позачергових місцевих, проміжних, перших та додаткових виборів пропонується визначити два дні на рік – останню неділю березня та жовтня.

Це полегшує процес адміністрування та фінансування виборчої кампанії та враховує складнощі, що супроводжували під час виборів у ОТГ у 2015-2019 рр. Наразі практика "єдиних днів" використовується у США, РФ, Швеції тощо.

Виборчі права громадян з порушенням здоров'я

Вперше виборче законодавство поставилось уважно до прав людей з інвалідністю або порушенням здоров'я. Ці громадяни України (у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) отримали право на забезпечення розумним пристосуванням (допоміжними засобами) у відповідності до індивідуальних потреб для безперешкодної участі. Для такої категорії осіб буде відведена одна з кабінок для голосування.

Агітація

Не буде вважатися підкупом виборця надання виборцям матеріалів передвиборчої агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду, що містять візуальні зображення партійної символіки та брендування виборчої кампанії, згадування імені або зображення кандидата, який балотується на виборах.

До таких матеріалів законодавець хоче віднести плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, значки, бейджі, USB-флешки, вимпели, прапори, книги, пакети, футболки, кепки, шарфи, парасолі та інші матеріали передвиборної агітації, вартість яких не перевищує 3% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Відповідальність за порушення

Окремий блок змін стосується Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, пропонується збільшити штрафні санкції за злочини та адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, встановлення відповідальності за підробку документів для реєстрації особи, висунутої кандидатом на вибори, а також подання для проведення такої реєстрації завідомо підроблених документів.

Вдосконалення виборчого законодавства вперше не робиться під кон'юнктуру бажань правлячої партії. Велика кількість технічних та текстуальних правок продиктовані необхідністю зробити процес виборів максимально прозорим, захищеним та організованим. Концептуальних змін не передбачається, оскільки це не коректно робити напередодні старту місцевої виборчої кампанії, що відбудеться в липні.