"Циганик LIVE": Мораєс хоче грати за Україну, Безус за крок від виклику у збірну

Ведучий телепрограми "Циганик LIVE" Ігор Циганик розповів про можливі поповнення збірної України з футболу перед відбірковими матчами до Євро-2020.

Бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс може отримати українське громадянство. За інформацією джерела, 31-річний бразилець сам висловив бажання почати виступи за національну команду Андрія Шевченка і готовий на зміну громадянства заради цього.

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Крім Ісмаїлі, також задумав отримання українського громадянства Мораєс. Він про це давно говорив, але зрозумів, що конкуренція досить висока в національній збірній, і його можуть не сприйняти. Зараз ситуація інша – Бесєдін травмований, Яремчук – єдиний форвард, який у себе в "Генті" іноді грає на позиції лівого [нападника]. У Мораеса з'явився шанс, отримавши українське громадянство, мати можливість бути серед претендентів на отримання виклику в національну збірну,

– сказав Циганик.

Оформлення Мораєсом громадянства може відбутися вже найближчим часом, після чого він буде готовий запропонувати свою кандидатуру Шевченка.

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Також Циганик повідомив, що півзахисник Роман Безус отримає шанс зіграти у збірній України. Тренерський штаб національної збірної України готовий спробувати застосувати півзахисника "Гента" у тактичних схемах. Саме цим Андрій Шевченко аргументував відсутність Безуса на кількох останніх зборах першої команди.

Безус перейшов в "Гент", так як його мотивом було повернення в збірну України. Через це він відмовив турецькому клубу, хоча той пропонував кращі умови. Наскільки мені відомо, він близький до того, щоб його мрія здійснилася. Якщо все буде добре, він може отримати в виклик в збірну,

– підсумував ведучий.

Цікаво, що Роман вперше був викликаний в національну команду 11 листопада 2011 року. На його рахунку 4 голи в 19 матчах.

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